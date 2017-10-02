







Tasker uygulamasÄ±nÄ± kullanarak gÃ¶revler belirlemek Android cihaz kullanÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Otomasyon imkanÄ± veren bu uygulama kendi alanÄ±nda en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kan isimlerden biri. Niyetiniz sadece bir olay gerÃ§ekleÅŸince deÄŸil bir olay sona erince tetiklenen gÃ¶revler eklemek de olabilir.

Android: Tasker Ä°le Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ GÃ¶revleri Eklemek

Ã–rneÄŸin belirli bir adrese gelince size alÄ±ÅŸveriÅŸ listesi gÃ¶stermesini isteyebilirsiniz ama peki ya bu yerden ayrÄ±lÄ±nca yani iÅŸlem bitince bir diÄŸer gÃ¶rev nasÄ±l tetiklenir?

UygulamayÄ± kurmadÄ±ysanÄ±z satÄ±n alarak indirin ve kurun. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¶revlerini, normal gÃ¶revlerin tersi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Profiller sayesinde gÃ¶revlerin ne zaman devrede olacaÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸiniz Tasker uygulamasÄ±nda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¶revleri ikincil fonksiyona dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Ã–zellikle yeni baÅŸlayanlar iÃ§in Ã¶nce gÃ¶revi tanÄ±mlamak sonra onu tetikleyecek profili eklemek daha mantÄ±klÄ±.Â Ã‡oÄŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¶revi Ã¶nceki yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸi geri alÄ±r ve Ã¶nceki duruma dÃ¶ndÃ¼rÃ¼r.

HazÄ±r bir profile Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¶revi eklemek istiyorsanÄ±z profiller listesine girin ve seÃ§im yapÄ±n. AdÄ±na tÄ±klayÄ±nca aÃ§Ä±lacak. ArdÄ±ndan profile ait gÃ¶rev kÄ±smÄ±na uzun tÄ±klayÄ±n ve sol ok iÅŸareti iÃ§eren Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¶revi ekleme satÄ±rÄ±nÄ± seÃ§in. Daha Ã¶nceden bir gÃ¶rev belirlemiÅŸseniz seÃ§in ya da artÄ± iÅŸareti olan yeni gÃ¶rev satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n.

Bu profilde ilk sÄ±rada gÃ¶rÃ¼len gÃ¶reve bakarak ne ÅŸekilde aktifleÅŸtiÄŸini anlayabilirsiniz. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¶revi ise tam tersi olarak tanÄ±mlanabilir. Ã–rneÄŸin evden Ã§Ä±kÄ±nca W-Fi kapatÄ±lÄ±p GPS aÃ§Ä±lacaksa eve gelince tam tersi olarak eski hale dÃ¶nÃ¼p Wi-Fi aÃ§Ä±lÄ±p GPS kapatÄ±labilir. BÃ¶ylece iÅŸiniz kolaylaÅŸÄ±yor olacak.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









