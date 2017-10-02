Apple iPhone 8 AlanlarÄ± Bekleyen Batarya ÅžiÅŸmesi









Apple’Ä±n bu seneye Ã¶zel iPhone 8 ve 8 Plus modelleri, Ã¶nceki nesil iPhone 7 ve 7 Plus’a kÄ±yasla Ã§ok fazla yenilik getirmiyor. Ã–ne Ã§Ä±kan noktalardan biri kablosuz ÅŸarja izin veren cam arka kaplama. Buna ek olarak Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ÅŸarj olabilen bataryalar var. Cihazlara ilgi az olsa da Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz alanlardan bazÄ±larÄ± tuhaf bir sorun yaÅŸadÄ±lar. Daha kutusunu aÃ§ar aÃ§maz iÃ§teki bataryanÄ±n balon gibi ÅŸiÅŸmesinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ ekranÄ± gÃ¶vdesinden ayÄ±lmÄ±ÅŸ cihazlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri geliyor. BazÄ± kullanÄ±cÄ±larsa ÅŸarj yapÄ±nca ÅŸiÅŸme ve telefonda yarÄ±lma sorunu gÃ¶rÃ¼yor. Bunun ana sebebi ÅŸarj sÄ±rasÄ±ndaki Ä±sÄ±ya dayanamayan kalitesiz ya da kontrolÃ¼ bir ÅŸekilde geÃ§en onaysÄ±z bataryalar.

iPhone 8 BataryasÄ± ÅžiÅŸiyor

Lityum bataryalarda bu tÃ¼r Ä±sÄ±nma sonrasÄ± ÅŸiÅŸmeler tipik bir durum ama Apple’Ä±n bu bataryalarÄ± tam olarak test etmeden kullanmasÄ± biraz ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Acaba ÅŸarj ile ilgili test edilmemiÅŸ bazÄ± Ã¶zel durumlar mÄ± sÃ¶z konusu? Apple aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re firma durumdan haberdar ve sorun yaÅŸayanlara birebir yeni cihaz gÃ¶nderiliyor. AynÄ± zamanda eski cihazlar alÄ±narak ÅŸiÅŸme sorununun kaynaÄŸÄ± analiz ediliyor. Ä°lk ÅŸikayetler Japonya ve Tayvan’dan geliyor. Bu gibi sorunlar aniden patlama ve yangÄ±na da dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir ki toplatÄ±lan ve Ã¼retimi duran Samsung Galaxy Note 7 Ã¶rneÄŸinde gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k… Zaten panik halinde olan kullanÄ±cÄ±larÄ±n acil olarak net bir aÃ§Ä±klama beklediÄŸi aÃ§Ä±k.









