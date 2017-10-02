







Bilgisayar ve telefon… Ä°ÅŸ ve okul iÃ§in bizlere gereken olmazsa olmaz iki teknolojik alet. Dosya aktarÄ±mÄ±, veri kaydÄ±, sunu hazÄ±rlama ve sunma, bilgi depolama gibi birÃ§ok iÅŸimize yarayan bilgisayar ve telefon gÃ¼n geÃ§tikÃ§e ayrÄ±lmaz bir ikili haline geliyor.

Bilgisayar Ã¼zerinden kaydettiÄŸimiz, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dosyayÄ± telefonumuza atarak dosyalarÄ±, medyalarÄ± mobil cihazÄ±mÄ±z sayesinde daha kolay taÅŸÄ±nabilir hale getirebiliriz. Bunun iÃ§in ÅŸu ana kadar sadece iki yol vardÄ± deÄŸil mi? Dropbox gibi depolama uygulamasÄ± veya USB kablosu. Bu iÅŸlemler size anlatacaÄŸÄ±mÄ±z basit bir iÅŸlem ile daha hÄ±zlÄ± ve kolay gerÃ§ekleÅŸecek.

Bilgisayardan DosyalarÄ± Telefona HÄ±zlÄ±ca Aktarma

Bilgisayardaki dosyalarÄ±nÄ±zÄ± hem Android hem de iOS cihazÄ±nÄ±za hÄ±zlÄ±ca aktarabilirsiniz. Portal, bu konuda bize en gerekli ÅŸeylerden biri. Pushbullet’in geliÅŸtirdiÄŸi Portal uygulamasÄ±nÄ± Android cihazÄ±nÄ±za edinmek iÃ§in buraya, iOS cihazÄ±nÄ±za edinmek iÃ§in ise buraya tÄ±klayÄ±n.

CihazÄ±nÄ±z iÃ§in Portal’Ä± indirdikten ve uygulamayÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra buraya tÄ±klayarak aÃ§Ä±lan sitede bulunan QR kodunu telefonunuza okutun. Bunun iÃ§in sizden kamera eriÅŸimi iÃ§in izin isteyebilir, izin verin.Â UnutmayÄ±n, telefonunuz ve bilgisayarÄ±nÄ±z aynÄ± kablosuz aÄŸ Ã¼zerinde baÄŸlÄ± olmalÄ±dÄ±r.

Ä°ÅŸte bu kadar, anÄ±nda baÄŸlantÄ±!

Åžimdi ise yapacaÄŸÄ±nÄ±z tek ÅŸey bilgisayarÄ±nÄ±zdan telefonunuza aktarmak istediÄŸiniz dosyayÄ± Portal penceresine sÃ¼rÃ¼kleyipÂ bÄ±rakmak. Otomatik olarakÂ dosya, sÃ¼rÃ¼kleme iÅŸleminin ardÄ±ndan telefonunuzda gÃ¶zÃ¼kecektir.

Bu ekranda telefonunuza gÃ¶nderdiÄŸiniz tÃ¼m dosyalarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilir, aÃ§abilir ve daha fazla iÅŸlem yapmak iÃ§in paylaÅŸabilirsiniz.

Bilgisayardaki dosyalarÄ± telefona aktarma iÅŸlemi hakkÄ±nda veya diÄŸer tÃ¼m konular hakkÄ±nda kafanÄ±za takÄ±lan tÃ¼m sorularÄ± forumumuza iletebilirsiniz. Forumumuza eriÅŸmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n.









