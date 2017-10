HTC One S9, altın renk seçeneği ve üst düzey tasarımıyla hala gündemdeki yerini koruyor. HTC One S9’un kamerasında bulunan Optik İmaj Sabitleyici özelliği, eliniz titrese bile net pozlar yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca HTC One S9’da bulunan NFC, kartınız ile bağlantılıysa temassız bir şekilde ödemelerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu yazımızda HTC One S9 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, vereceğiniz yönetici izinleri sayesinde HTC One S9’u sınırlamalarından kurtarabilirsiniz.

Gerekli olan uygulama

KingoRoot.apk

HTC One S9 Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot.apk’yı indirin ve telefonunuza taşıyın.

KingoRoot.apk’yı kurmak için Bilinmeyen kaynakları aktif etmeniz gerek.

Bunun için HTC One S9’un Ayarlarına girin ve Güvenlik kısmından, bilinmeyen kaynakların karşısındaki sürgüyü sağa doğru sürükleyin. Sonrasında KingoRoot.apk’yı kurun ve programı açın.

Şimdi ise HTC One S9 Root atma işlemini başlatmak için ekranda görülen One Click Root butonuna tıkayın.

Şunu da belirtelim ki bu işlem biraz zaman alabilir fakat KingoRoot sizin için gerekli programları da yükleyecektir.

Root işleminiz tamamlandığında ekrana ROOT SUCCEEDED yazısı gelecek, anlamı ise sizin işlem sonrası başarılı olduğunuzu gösterir. Ardından HTC One S9’u yeniden başlatın ve Superuser’in kurulu olup olmadığını kontrol edin.

HTC One S9’un Rootlu olup olmadığını, Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları veya yaşadığınız sorunları, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.