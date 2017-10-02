







HTC One S9, altÄ±n renk seÃ§eneÄŸi veÂ Ã¼st dÃ¼zey tasarÄ±mÄ±yla hala gÃ¼ndemdeki yerini koruyor. HTC One S9’un kamerasÄ±nda bulunan Optik Ä°maj Sabitleyici Ã¶zelliÄŸi, eliniz titrese bile net pozlar yakalamanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca HTC One S9’da bulunan NFC, kartÄ±nÄ±z ile baÄŸlantÄ±lÄ±ysa temassÄ±z bir ÅŸekilde Ã¶demelerinizi gerÃ§ekleÅŸtirmenizi saÄŸlÄ±yor. Bu yazÄ±mÄ±zda HTC One S9 Root atma adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak, vereceÄŸiniz yÃ¶netici izinleri sayesinde HTC One S9’u sÄ±nÄ±rlamalarÄ±ndan kurtarabilirsiniz.

Gerekli olan uygulama

KingoRoot.apk

HTC One S9 Root Atma

Ã–ncelikle size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan KingoRoot.apk’yÄ± indirin ve telefonunuza taÅŸÄ±yÄ±n.

KingoRoot.apk’yÄ± kurmak iÃ§in Bilinmeyen kaynaklarÄ± aktif etmeniz gerek.

Bunun iÃ§in HTC One S9’un AyarlarÄ±na girin ve GÃ¼venlik kÄ±smÄ±ndan, bilinmeyen kaynaklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki sÃ¼rgÃ¼yÃ¼ saÄŸa doÄŸru sÃ¼rÃ¼kleyin. SonrasÄ±nda KingoRoot.apk’yÄ± kurun ve programÄ± aÃ§Ä±n.

Åžimdi ise HTC One S9 Root atma iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in ekranda gÃ¶rÃ¼len One Click Root butonuna tÄ±kayÄ±n.

Åžunu da belirtelim ki bu iÅŸlem biraz zaman alabilir fakat KingoRoot sizin iÃ§in gerekli programlarÄ± da yÃ¼kleyecektir.

Root iÅŸleminiz tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ekrana ROOT SUCCEEDED yazÄ±sÄ± gelecek, anlamÄ± ise sizin iÅŸlem sonrasÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuzu gÃ¶sterir. ArdÄ±ndan HTC One S9’u yeniden baÅŸlatÄ±n ve Superuser’in kurulu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edin.

HTC One S9’un Rootlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Root Checker uygulamasÄ±nÄ± indirerek test edebilirsiniz. AklÄ±nÄ±za takÄ±lan sorularÄ± veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorunlarÄ±, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.









