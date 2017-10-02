







HTC One S9, tamamen metalden oluÅŸan kasasÄ± ve kÄ±vrÄ±mlÄ± metal gÃ¶vdesi ile oldukÃ§a modern bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe sahip. HTC One S9’da bulunan Hyperlapse, Ã§ektiÄŸiniz videolarÄ±nÄ±zÄ± normalden 12 kata kadar daha hÄ±zlÄ± hale getirmenizi saÄŸlÄ±yor. Ã–te yandan HTC One S9, HTC BoomSound ve Dolby Audio Surround Ã¶zellikleri sayesinde ses deneyimlerinizi taÃ§landÄ±rÄ±yor. Bu yazÄ±mÄ±zda HTC One S9 Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± izleyerek, HTC One S9’unÂ gÃ¼ncellemelerden Ã¶nceki Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ nasÄ±l yÃ¼kleyeceÄŸinizi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Ä°htiyacÄ±nÄ±z olan araÃ§lar

SP Flash Tool

HTC USB Drivers

Stock ROM

HTC One S9 Stock ROM YÃ¼kleme

Ã–ncelikle SP Flash Tool programÄ±nÄ± ve HTC USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini bilgisayarÄ±nÄ±za indirin.

DevamÄ±nda ise SP Flash Tool programÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in klasÃ¶rÃ¼ndeki flash_tool dosyasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n. HTC One S9’u bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlamanÄ±z gerek ama ilk olarak USB hata ayÄ±klama modunu aktif edin. Bunun iÃ§in ise Ayarlara giderek GeliÅŸtirici seÃ§enekleri kÄ±smÄ±ndan USB hata ayÄ±klama modunu bulabilirsiniz. ArdÄ±ndan USB kablo yardÄ±mÄ±yla telefonunuzu bilgisayara baÄŸlayÄ±n.

ProgramÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra Stock ROM dosyanÄ±zÄ± seÃ§mek iÃ§in saÄŸ tarafta bulunan Scatter-loading butonuna basÄ±n. ArdÄ±ndan Smart Phone Flash Tool sizin iÃ§in ayarlamalarÄ± yapacaktÄ±r.

Son olarak stock ROM yÃ¼kleme iÅŸleminizi baÅŸlatmak iÃ§in sol Ã¼st taraftaki yeÅŸil ok iÅŸareti olan Download butonuna tÄ±klayÄ±n.

HTC One S9 Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸleminiz tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, ekrana yeÅŸil tik iÅŸareti olan bir pencere gelecektir. Konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinizi veya sorularÄ±nÄ±zÄ±, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.









