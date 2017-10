HTC One S9 Stock ROM yÃ¼kleme

HTC One S9, tamamen metalden oluşan kasası ve kıvrımlı metal gövdesi ile oldukça modern bir görünüşe sahip. HTC One S9’da bulunan Hyperlapse, çektiğiniz videolarınızı normalden 12 kata kadar daha hızlı hale getirmenizi sağlıyor. Öte yandan HTC One S9, HTC BoomSound ve Dolby Audio Surround özellikleri sayesinde ses deneyimlerinizi taçlandırıyor. Bu yazımızda HTC One S9 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek, HTC One S9’un güncellemelerden önceki Android sürümünü nasıl yükleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

İhtiyacınız olan araçlar

SP Flash Tool

HTC USB Drivers

Stock ROM

HTC One S9 Stock ROM Yükleme

Öncelikle SP Flash Tool programını ve HTC USB sürücülerini bilgisayarınıza indirin.

Devamında ise SP Flash Tool programını çalıştırmak için klasöründeki flash_tool dosyasını açın. HTC One S9’u bilgisayarınıza bağlamanız gerek ama ilk olarak USB hata ayıklama modunu aktif edin. Bunun için ise Ayarlara giderek Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklama modunu bulabilirsiniz. Ardından USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Programı açtıktan sonra Stock ROM dosyanızı seçmek için sağ tarafta bulunan Scatter-loading butonuna basın. Ardından Smart Phone Flash Tool sizin için ayarlamaları yapacaktır.

Son olarak stock ROM yükleme işleminizi başlatmak için sol üst taraftaki yeşil ok işareti olan Download butonuna tıklayın.

HTC One S9 Stock ROM yükleme işleminiz tamamlandığında, ekrana yeşil tik işareti olan bir pencere gelecektir. Konu ile ilgili görüşlerinizi veya sorularınızı, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.