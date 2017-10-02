OnePlus 5T Projesi Yalan Oldu ve Yerini 6 AldÄ±









GeÃ§en sene OnePlus 3 modelini Haziran ayÄ±nda ilan ettikten sonra ara gÃ¼ncelleme yaparak KasÄ±m ayÄ±nda OnePlus 3T gÃ¼ncellemesini yapan firma sadece iÅŸlemciyi iyileÅŸtirmiÅŸ, selfie kamerasÄ±nÄ± 8 yerine 16 MP yapmÄ±ÅŸ ve batarya kapasitesini 3000’den 3400 mAh deÄŸerine Ã§ekmiÅŸti. Arada OnePlus 4 olmadÄ± ve bu yaz OnePlus 5 ilan edildi. Beklentiler yakÄ±nda OnePlus 5T ara gÃ¼ncellemesini gÃ¶rmekti ama son bilgilere gÃ¶re bu proje iptal edildi. Daha Ã¶nceki beklentilere gÃ¶re 2018 baÅŸÄ±nda gelecek OnePlus 5T iÃ§in herhangi bir gÃ¼ncelleme aralÄ±ÄŸÄ± bulunamadÄ±.

OnePlus 6 Ä°le 18:9 6 Ä°nÃ§ Ekran

Buna gÃ¶re OnePlus ekibi ÅŸu aÅŸamada doÄŸrudan OnePlus 6 geliÅŸtirmeleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Herhangi bir net bilgi olmasa da firmanÄ±n 6 inÃ§ geniÅŸlikli Ã§erÃ§evesiz ekranlÄ± Ã¶n panele geÃ§mesi bekleniyor. 18:9 oranlÄ± yeni ekranlarÄ±n moda olduÄŸu bu sene iÃ§inde geri kalan firmanÄ±n gelecek modelde adÄ±m atmasÄ± ÅŸart oldu. HenÃ¼z yarÄ±m seneden fazla olduÄŸu iÃ§in fazla sÄ±zÄ±ntÄ± gelmesi beklenmiyor.









