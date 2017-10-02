







Samsung Galaxy Note 8 kullanÄ±cÄ±sÄ± iseniz uygulama menÃ¼sÃ¼nÃ¼n karmaÅŸÄ±k gÃ¶zÃ¼kmesinden rahatsÄ±z oluyor ya da aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z uygulamayÄ± bulmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k geÃ§iyorsunuz. Samsung Galaxy Note 8’de uygulama menÃ¼sÃ¼nde bulunan uygulamalarÄ±nÄ±zÄ± alfabetik sÄ±raya koyarak istediÄŸiniz uygulamaya daha kolay eriÅŸim saÄŸlayabilirsiniz. Peki ya Samsung Galaxy Note 8’de uygulamalarÄ± alfabetik sÄ±raya nasÄ±l koyacaksÄ±nÄ±z?

Samsung Galaxy Note 8’de UygulamalarÄ± Alfabetik SÄ±raya Koyma

Samsung Galaxy Note 8 cihazÄ±nÄ±zda uygulamalarÄ± alfabetik sÄ±raya koymak iÃ§in uygulamalarÄ±n bulunduÄŸu ekrana girin. Uygulama ekranÄ±nÄ±n saÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸesinde Ã¼st Ã¼ste bulunan Ã¼Ã§ nokta simgesine tÄ±klayÄ±n. AÃ§Ä±lan seÃ§enekler arasÄ±ndan SÄ±rala‘ya ve ardÄ±ndan Alfabetik SÄ±ra‘ya dokunun.

BÃ¶ylece uygulama menÃ¼sÃ¼nde istediÄŸiniz uygulamayÄ± rahatÃ§a bulabilecek, karmaÅŸÄ±klÄ±klardan kurtulacaksÄ±nÄ±z.

AyrÄ±ca Samsung Galaxy Note 8’de aynÄ± anda iki uygulamayÄ± eÅŸleÅŸtirip kullanmak iÃ§in sizler iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±ya buraya tÄ±klayarak gÃ¶z atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8 ve diÄŸer cihazlar dahil olmak Ã¼zere sormak istediÄŸiniz tÃ¼m sorularÄ± ve bizlere aktarmak istediÄŸiniz dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi, sÃ¼rekli aktif olduÄŸumuz ve sizlere yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸimiz forumumuz Ã¼zerinden bizlere iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tÄ±klayarak gidebilirsiniz.









