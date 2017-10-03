







Android 8 yani Oreo sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yeni cihazlar ve Nexus/Pixel serisiyle kullanÄ±ma girdi. Yenilikler var ve aynÄ± zamanda ayarlar menÃ¼sÃ¼ deÄŸiÅŸiyor. Bu nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼ USB ayÄ±klama modu ve OEM kilidiyle ilgili deÄŸiÅŸimler var. Tamamen yeni olan firmware yapÄ±sÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bÃ¶yle bir adÄ±m ÅŸart olmuÅŸ.

Android: Oreo’da OEM Kilit AÃ§ma ve USB AyÄ±klama Modu

OEM kilidini aÃ§mak Ã¶nemli bir adÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ ROM kurmadan Ã¶nce kilitli olmamalÄ±. USB ayÄ±klama modu ise PC ile baÄŸlanÄ±p ADB iÅŸlemleri gerÃ§ekleÅŸtirmek vb iÃ§in isteniyor. OEM kilidini aÃ§mak ve USB ayÄ±klamayÄ± aktifleÅŸtirmek iÃ§in ÅŸu adÄ±mlarÄ± izleyin:

Ayarlar iÃ§ine girin Cihaz hakkÄ±nda kÄ±smÄ±nÄ± bulun SÃ¼rÃ¼m numarasÄ±na tÄ±klayÄ±n ve yedi kez olunca geliÅŸtirici seÃ§enekleri aktifleÅŸecek Ayarlar ana menÃ¼sÃ¼ne geri dÃ¶nÃ¼n GeliÅŸtirici seÃ§eneklerini aÃ§Ä±n ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ya da beÅŸinci sÄ±radaki seÃ§enek olan OEM kilidini aÃ§Ä±n Benzer biÃ§imde aynÄ± alandaki geliÅŸtirici seÃ§enekleri arasÄ±nda USB ayÄ±klama moduna ait seÃ§enek de var ve aktifleÅŸtirebilirsiniz

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