







Root’suz Android‘li akÄ±llÄ± telefonlarda sahte konum ayarlamak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz.Â KonumlarÄ±nÄ± bir nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼Â olmadÄ±klarÄ± bir yerdeymiÅŸ gibi gÃ¶stermek isteyen Android kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±nÂ bunu yapabilmeleriÂ iÃ§inÂ artÄ±k geliÅŸtirici olmalarÄ± gerekmiyor. Ortalama kullanÄ±cÄ±lar, yalnÄ±zca Google Play uygulama maÄŸazasÄ±ndan bir uygulama yÃ¼kleyerek normalde faydalanamayacaklarÄ± uygulamalara veya hizmetlere eriÅŸmek iÃ§in sahte bir GPS konumuÂ belirleyebiliyor. Sahte konum gÃ¶nderme / gÃ¶sterme olanaÄŸÄ± saÄŸlayan uygulamalarÄ±n birÃ§oÄŸu Android’de root eriÅŸimine gereksinim duysa daÂ Floater bunlardan birisi deÄŸil.Â Floater ile akÄ±llÄ± telefonunuza root atarak garantiyi sonlandÄ±rmadan sahte konum ayarlayabiliyorsunuz. Bunun iÃ§in Developer Options / GeliÅŸtirici SeÃ§enekleri menÃ¼sÃ¼nÃ¼ etkinleÅŸtirmeniz lazÄ±m.

Android: Sahte Konum Ayarlamak (Root’suz)

Ã–ncelikle akÄ±llÄ± telefonunuzda Developer Options / GeliÅŸtirici SeÃ§enekleri menÃ¼sÃ¼nÃ¼ aktive etmeniz lazÄ±m. Settings / Ayarlar menÃ¼sÃ¼ne gidin ve About Phone / Telefon HakkÄ±nda seÃ§eneÄŸine dokunun. BuradakiÂ Build number / YapÄ± numarasÄ± seÃ§eneÄŸine art arda 7 kez dokunun. ArtÄ±k bir geliÅŸtirici olduÄŸunuz uyarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz ve Developer Options / GeliÅŸtirici SeÃ§enekleri menÃ¼sÃ¼ Settings / Ayarlar altÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼ hale gelecek.

Developer Options menÃ¼sÃ¼ne gidin,Â Select mock location app‘e dokunun veÂ Floater‘Ä± seÃ§in.

ÅžimdiÂ Floater uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilirsiniz. ArayÃ¼zde harita karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacak, kendinizi oradaymÄ±ÅŸ gibi gÃ¶stermek istediÄŸiniz konumu seÃ§ebilirsiniz. DoÄŸrudan arayÃ¼zde navigasyon yapabileceÄŸiniz gibi GPS koordinatlarÄ±nÄ± elle girebilmeniz de mÃ¼mkÃ¼n. Haritada yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma / uzaklaÅŸtÄ±rma yapÄ±labiliyor.

Uygulama iÅŸlevini baÅŸarÄ±yla yerine getirebiliyor. Sahte konum iÅŸlevini sonlandÄ±rmak iÃ§in sol alt kÄ±sÄ±mdaki duraklatma butonunu kullanabilirsiniz. AracÄ±n widget formunda bir pencere ÅŸeklinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sevindirici.

Floater ile Pokemon GO gibi konum bazlÄ± oyunlarda hile yapabilmeniz mÃ¼mkÃ¼n ancak bunun Ã§eÅŸitli riskleri olduÄŸunu ve oyun hesabÄ±nÄ±zÄ±n engellenebileceÄŸini unutmayÄ±n.











