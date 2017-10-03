







Samsung’un son nesil amiral gemisi ve phablet seÃ§eneÄŸi Galaxy Note 8 sonunda satÄ±ÅŸta ve alÄ±cÄ±larÄ± tatlÄ± bir heyecan sardÄ±. Bu cihaza sahip olanlara TV’ye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aktarmak iÃ§in Samsung SmartTV almalarÄ± Ã¶neriliyor ama aslÄ±nda ÅŸart deÄŸil ve diÄŸer TV’lere de kablosuz aktarÄ±m yapabilirler.

Android: Samsung Galaxy Note 8 Ä°le TV BaÄŸlantÄ±sÄ±

Telefonla birlikte gelen sisteme Screen Mirroring yani gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aynalama adÄ± veriliyor. Bunu kullanarak ekrandaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ SmartTV ile de gÃ¶rebilirsiniz ama herkesin bÃ¶yle bir SmartTV’ye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k. Daha fazla seÃ§eneÄŸe sahip olabilmek adÄ±na Samsung imzalÄ± SideSync uygulamasÄ±nÄ± indirin:

Ãœcretsiz uygulamayÄ± indirip kurduktan sonra USB kablo ya da kablosuz yoldan Wi-Fi ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aktarabilirsiniz. Ã–nerimiz kablosuz seÃ§meniz ki bÃ¶ylece aynÄ± anda ÅŸarj takÄ±lÄ± olabilsin ya da dosya aktarÄ±mÄ± yapÄ±labilsin. Samsung SmartTV sahibiyseniz cihazÄ± aÃ§Ä±n ve aynÄ± Wi-Fi aÄŸa baÄŸlanmalarÄ±na dikkat edin.

ArdÄ±ndan Samsung SmartTV kumandasÄ±na basÄ±p giriÅŸ seÃ§in ve ekran aynalama seÃ§in. Galaxy Note 8 Ã¼zerinden hÄ±zlÄ± ayar menÃ¼sÃ¼nÃ¼ aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekin ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aynalama sembolÃ¼ne tÄ±klayÄ±n. Bulunan cihazlar gÃ¶sterilince TV’nizi seÃ§in ve bekleyin.

Miracast Dongle

Samsung SmartTV yoksa herhangi bir TV’ye aktarÄ±m iÃ§in HDMI tip dongle almanÄ±z gerekiyor ama Miracast onaylÄ± olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterin. TV’yi aÃ§Ä±n ve dongle’a gÃ¼Ã§ verin. HDMI giriÅŸini seÃ§inde dongle arabirimi gelecek. Note 8 ile tarayÄ±nca dongle adÄ± gelecek ve seÃ§ince baÄŸlantÄ± kurulacak.

AllShare Cast hub adÄ± verilen adaptÃ¶rÃ¼ TV’ye takarak da benzer sonuÃ§ alÄ±nabilir. AllShare Cast Ã¼zerinde Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±nca Note 8 hÄ±zlÄ± ayar menÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aynalama seÃ§in ve cihaz listesinde AllShare Cast seÃ§ip baÄŸlantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirin.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









