







HTC Desire 830, birÃ§ok teknoloji maÄŸazasÄ±nda ve operatÃ¶r aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla uygun fiyatlarda satÄ±lmaya devam ediyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra HTC Desire 830 Ã§ift renkli tasarÄ±mÄ± ile ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahipti. HTC Desire 830’un kullandÄ±ÄŸÄ± Corning Gorilla Glass teknolojisi camÄ±, Ã§izilmelere ve Ã§atlamalara karÅŸÄ± koruyor. Bu yazÄ±mÄ±zda HTC Desire 830 Root atma adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± izleyerek, HTC Desire 830’a nasÄ±l Root atabileceÄŸinizi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Gerekli olan program

KingoRoot

HTC Desire 830 Root Atma

Ã–ncelikle size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan KingoRoot.apk dosyasÄ±nÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za indirin.

Bilgisayara indirmiÅŸ olduÄŸunuz KingoRoot.apk’yÄ± telefonunuza atÄ±n ve kurulum iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirin.

KingoRoot.apk’yÄ± kurmak iÃ§inÂ HTC Desire 830’un bilinmeyen kaynaklarÄ±nÄ± aktif etmeniz gerekiyor. Bunun iÃ§in ayarlara girin ve gÃ¼venlik kÄ±smÄ±ndan bilinmeyen kaynaklarÄ± etkinleÅŸtirin. Bu sayede APK dosyalarÄ±nÄ±zÄ± yÃ¼klemeye izin vermiÅŸ olursunuz. KingoRoot’un kurulum iÅŸlemleri bittikten sonra programÄ± aÃ§Ä±n.

Åžimdi ise ekranda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z One Click Root butonuna basarak, HTC Desire 830 Root atma iÅŸlemini baÅŸlatabilirsiniz.

Root iÅŸlemi biraz zaman alabilir fakat bunun sebebi Superuser gibi gerekli uygulamalarÄ± da sizin iÃ§in yÃ¼klemesidir. AyrÄ±ca Superuser uygulamasÄ±nÄ± kullanarak Root izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Rootlama iÅŸleminiz tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, ekranÄ±nÄ±za ROOT SUCCEEDED diye bir ekran gelecektir. Bunun ardÄ±ndan telefonunuzu yeniden baÅŸlatabilirsiniz.

Â HTC Desire 830’un Rootlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek iÃ§in buraya tÄ±klayarak Root Checker uygulamasÄ±nÄ± indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularÄ±nÄ±z var ise forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimizden yardÄ±m alabilirsiniz.









