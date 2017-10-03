







iPhone kullanÄ±cÄ±larÄ± cihazlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±msÄ±z hale getirmek, iTunes dÄ±ÅŸÄ±ndaki uygulamalarÄ± ve modlarÄ± kÄ±rmak iÃ§in jailbreak yapmak zorunda kalÄ±yor ve iOS sÃ¼rÃ¼mÃ¼ gÃ¼ncellendikÃ§e bu zorlaÅŸÄ±yor. Cydia marketi kurmak iÃ§in jailbreak ÅŸart ama bu olmadan iEnchantify kurmayÄ± deneyebilirsiniz.

iOS 10: Jailbreak’siz Cydia Alternatifi iEnchantify Kurmak

Ä°yi bir Cydia alternatifi olarak gÃ¶rÃ¼len iEnchantify uygulamasÄ± sayesinde dÃ¼zenleme, uygulama, tema ve mod kurabilirsiniz ve Cydia olmasÄ±na gerek yok. iOS 10 kullanmaya devam ediyorsanÄ±z iEnchantify kurmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. iOS cihazÄ±nÄ±zda Safari internet uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n ve ÅŸu adrese girin: ienchantify.net/install.htm ve Enter tuÅŸuna basÄ±n.

Ekranda beliren kurulum butonuna basÄ±n ve sonraki adÄ±mlarÄ± takip edin. iEnchantify uygulamasÄ±nÄ±n konfigÃ¼rasyon iÃ§in profil eklemesine izin vermeniz gerekiyor.

Profil yÃ¶netimi sayfasÄ± aÃ§Ä±lÄ±nca kuruluma onay verin. Cihaza ait parolayÄ± girmeniz gerekecek. Bir kez daha kurulum komutu verin ve bekleyin. ArtÄ±k Safari tarayÄ±cÄ±yÄ± kullanmanÄ±za gerek yok. Ana ekrana dÃ¶nÃ¼n. Ana ekranda iEnchantify sembolÃ¼ karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacak. Buna tÄ±klayÄ±n ve uygulamayÄ± baÅŸlatÄ±n.

Uygulamalar ve kaynaklar olmak Ã¼zere iki seÃ§enek gÃ¶receksiniz. Uygulamalarda en popÃ¼ler seÃ§enekler varken kaynaklar kÄ±smÄ±nda iOS emÃ¼latÃ¶rleri ve diÄŸerleri bulunuyor. Temalar ve hileler kurabilirsiniz.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









