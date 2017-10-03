







Telefona depolama alanÄ±ndan fazla uygulama, dosya yÃ¼klediÄŸinizde ve eÄŸer telefonunuz bataryasÄ± yÄ±pranmÄ±ÅŸsa telefonda Ä±sÄ±nma sorunu yaÅŸarsÄ±nÄ±z. IsÄ±nma sorunu ciddi hasarlar meydana getirebilir. Samsung Galaxy S8’de yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma sorunu ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yazÄ±mÄ±zÄ± okumaya devam edin.

Samsung Galaxy S8 AÅŸÄ±rÄ± IsÄ±nma Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

Samsung Galaxy S8 aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma sorunu ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilk olarak iÅŸleme telefonun Ã¶nbelleÄŸini temizleyerek baÅŸlayÄ±n. Ã–nbelleÄŸi temizlemek iÃ§in ilk olarak telefonu kapatÄ±n. Daha sonra Bixby + GÃ¼Ã§ + Ses AÃ§ma tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutarak telefonu aÃ§Ä±n. Bu iÅŸlem, telefonu kurtarma moduna geÃ§irir. SesÂ KÄ±sma dÃ¼ÄŸmesini kullanarakÂ devam edin.Â Ã–nbellek BÃ¶lmesini Sil seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n ve seÃ§mek iÃ§in GÃ¼Ã§ tuÅŸuna basÄ±n. Åžimdi Ã¶nbelleÄŸi silin ve cihazÄ± yeniden baÅŸlatÄ±n.

Telefonun aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rol oynayan uygulamalarÄ± da Samsung Galaxy S8’i gÃ¼venli moda alarak kontrol edebilirsiniz. CihazÄ± gÃ¼venli modda baÅŸlatmak iÃ§in ilk Ã¶nce cihazÄ± kapatÄ±n ve cihazÄ± tekrar baÅŸlatÄ±rken Ses KÄ±sma tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutun. AÃ§Ä±lan menÃ¼de GÃ¼venli Mod‘u seÃ§in.

Telefonunuzda yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma sorunu Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mutlaka telefonun yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kontrol edin. EÄŸer yazÄ±lÄ±m en son sÃ¼rÃ¼mde deÄŸilse telefonu son sÃ¼rÃ¼me gÃ¼ncelleyin. Ayarlar > Cihaz HakkÄ±nda > YazÄ±lÄ±m adÄ±mÄ±nÄ± takip ederek cihazÄ±n son sÃ¼rÃ¼mde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edebilirsiniz.

Halen daha telefonunuzda aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsanÄ±z Samsung Galaxy S8’i fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼rÃ¼n. Bu iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce saklamak istediÄŸiniz verileri yedeklemeyi unutmayÄ±n. Aksi taktirde tÃ¼m veriler, fabrika ayarlarÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼rme iÅŸlemi sonrasÄ±nda kaybolacaktÄ±r.

Samsung Galaxy S8’i fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in,Â Ayarlar > Yedekle ve SÄ±fÄ±rla > Fabrika AyarlarÄ±na SÄ±fÄ±rla > Telefonu SÄ±fÄ±rla > Her Åžeyi Sil adÄ±mÄ±nÄ± takip edin. Bu iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce mutlaka verileri yedeklediÄŸinizden emin olun.

Telefonunuz eÄŸer halen daha aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma sorununa devam ediyorsa sorunu forumumuza iletebilirsinz. Forumumuza eriÅŸmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n.











