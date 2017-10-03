







PopÃ¼ler anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± WhatsApp’ta belge ve dÃ¶kÃ¼man depolamak iÃ§in kullanabileceÄŸiniz bir yÃ¶ntemden bahsedeceÄŸiz. WhatsApp ÅŸÃ¼phesiz fantastik bir anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ±. YalnÄ±zca mesaj gÃ¶nderme olanaÄŸÄ± sunmakla kalmÄ±yor; uygulama ile aynÄ± zamanda sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de gerÃ§ekleÅŸtirebiliyorsunuz. En Ã¶nemli avantajlarÄ±ndan birisi yenilikÃ§i ve kullanÄ±mÄ± kolay bir arayÃ¼ze ev sahipliÄŸi yapmasÄ±. WhatsApp’tan Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde yararlanabilmeniz de mÃ¼mkÃ¼n. Ã–rneÄŸin WhatsApp’Ä± Ã¶nemli dosyalar, notlar, taranmÄ±ÅŸ dÃ¶kÃ¼manlarÄ± saklamak / depolamak iÃ§in de kullanabiliyorsunuz. Tabii bu, WhatsApp bÃ¼nyesinde doÄŸrudan sunulan bir Ã¶zellik deÄŸil fakat biz mevcut koÅŸullardan WhatsApp’ta belge ve dÃ¶kÃ¼man depolamak iÃ§in nasÄ±l faydalanabileceÄŸinize deÄŸineceÄŸiz.

WhatsApp’ta Belge ve DÃ¶kÃ¼man Depolamak

Mevcut durumda akÄ±llÄ± telefonunda WhatsApp yÃ¼klÃ¼ olmayan ender kullanÄ±cÄ±lardan birisi deÄŸilseniz WhatsApp’taki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla kolayca dosya paylaÅŸabileceÄŸinizi biliyorsunuz demektir. WhatsApp’ta kiÅŸisel dosyalarÄ± saklamak ve bu dosyalara kolayca ulaÅŸabilmek iÃ§in iÅŸte bu Ã¶zellikten yararlanacaÄŸÄ±z.

Ã–ncelikle bir grup oluÅŸturmanÄ±z lazÄ±m. Muhtemelen daha Ã¶nce Ã§eÅŸitli amaÃ§larla Ã§ok defa grup oluÅŸturmuÅŸsunuzdur. UygulamayÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, arayÃ¼zde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan menÃ¼ simgesine dokunun veÂ New Group butonunu kullanÄ±n. Grup adÄ± ve diÄŸer bilgileri girin. Listenizden herhangi bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± gruba katÄ±lÄ±mcÄ± olarak dahil edin.

Gruba dahil ettiÄŸiniz arkadaÅŸ / yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ± gruptan Ã§Ä±karÄ±n. ArtÄ±k oluÅŸturduÄŸunuz gruptaki tek katÄ±lÄ±mcÄ± sizsiniz. Saklamak ve kolayca ulaÅŸmak istediÄŸiniz belge, dÃ¶kÃ¼man ve dosyalarÄ± bu gruba paylaÅŸÄ±p gÃ¶nderin. Bu grupta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dosyalara hem akÄ±llÄ± telefonunuzdan hem de WhatsApp Web hizmetiyle kiÅŸisel bilgisayarÄ±nÄ±zdan kolayca eriÅŸebileceksiniz. Ã–nerimiz her ihtimale karÅŸÄ± ilgili dosyalarÄ± baÅŸka bir bulut depolama servisine de yedeklemeniz yÃ¶nÃ¼nde olacak.









