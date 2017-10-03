







Xiaomi AkÄ±llÄ± Telefonlar Ä°Ã§in iPhone X TemasÄ± ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z.Â iPhone X XIOS MIUI tema paketi ile Xiaomi akÄ±llÄ± telefonunuza Apple’Ä±n yeni Ã¼st dÃ¼zey akÄ±llÄ± telefonu olan iPhone X modelinin arayÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazandÄ±rabiliyorsunuz. Bu temayÄ± daha Ã¶nce indirmiÅŸ olabilirsiniz, paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z versiyonu Ã¶ncekinin elden geÃ§irilmiÅŸ ve iyileÅŸtirilmiÅŸ hali. MIUI arayÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Xiaomi akÄ±llÄ± telefonunuza dikkat Ã§eken bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m katacaÄŸÄ±nÄ± herhalde belirtmemize gerek yok. Apple’Ä±n iOS iÅŸletim sisteminin arayÃ¼zÃ¼nÃ¼ beÄŸeniyorsanÄ±z bu temayÄ± Ã§ok seveceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.

BildiÄŸiniz gibi Android iÅŸletim sistemi kullanÄ±cÄ±lara akÄ±llÄ± telefonlarÄ±nÄ± diledikleri gibi Ã¶zelleÅŸtirme olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu Ã¶zelleÅŸtirme olanaklarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±ndan basitÃ§e faydalanmak mÃ¼mkÃ¼n; bir kÄ±smÄ± ise root eriÅŸimi gibi daha ileri dÃ¼zey gereksinimleri ÅŸart koÅŸuyor. Huawei ve Xiaomi gibi akÄ±llÄ± telefon Ã¼reticilerinin cihazlarÄ±nda yer verdikleri arayÃ¼zler iÃ§in Ã§ok sayÄ±da tema hazÄ±rlanmakta. Ele alacaÄŸÄ±mÄ±zÂ iPhone X XIOS MIUI tema paketi de bunlardan birisi ve kurulumu oldukÃ§a kolay.

Xiaomi AkÄ±llÄ± Telefonlar Ä°Ã§in iPhone X TemasÄ±

Ã–ncelikle tema dosyasÄ±nÄ± buradan indirin. ArÅŸiv dosyasÄ±nÄ± geniÅŸletin. MTZ uzantÄ±lÄ± Ã¼Ã§ tema dosyasÄ± olduÄŸunu gÃ¶receksiniz.

Bu Ã¼Ã§ dosyayÄ± da akÄ±llÄ± telefonunuza transfer edin.

Xiaomi akÄ±llÄ± telefonunuzdaki Themes uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Import seÃ§eneÄŸini bulun ve cihaza transfer etmiÅŸ olduÄŸunuz dosyalarÄ± iÃ§eri aktarÄ±n.

Tema Themes uygulamasÄ±ndaki Offline sekmesinde otomatik olarak belirecektir.

TemayÄ± seÃ§ebilir ve Apply seÃ§eneÄŸine dokunarak iPhone X arayÃ¼zÃ¼nÃ¼n cihaza kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz.









