







Samsung’un sanal asistan uygulaması olan Bixby ilk olarak Mart ayında ilan edilen Galaxy S8 ve S8+ modelleriyle karşımıza çıktı ve Note 8 ile de devam etti. Bu asistanın Bixby Voice adı verilen sesli komut özelliği hayatı kolaylaştırmaya odaklanıyor. Özel butona basıp çağırmak da mümkün.

Android: Bixby İle Neler Yapılabilir ve Yapılamaz

Samsung’un açıklamasına göre yapay zeka kullanan Bixby sanal asistan sürekli ilerleme gösteriyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Çoğu kullanıcı yeni cihazları aldığında Bixby denediklerinde pek memnun kalmadılar ve Google Assistant kadar iyi olmadığını söylediler. Acaba sadece bir süre devam edip sonra rafa kaldırılacak bir diğer pazarlama taktiği mi dersiniz?

İçerik Anlama

Bixby Voice ile içerik anlama destekleniyor. Verdiğiniz komutlarla belirli uygulamaları açabiliyor. Samsung internet tarayıcı açıksa ve bunu paylaş derseniz açık olan internet tarayıcı ile paylaşım komutunu anlıyor. Linki kopyalayıp hangi uygulamayla paylaşacağınızı soruyor. Bu eşsiz ve henüz görülmemiş bir özellik.

Detaylı Komutlar

Samsung uygulamalarıyla entegre olduğu ve üçüncü parti uygulamalara destek verdiği için detaylı komutlar verilebiliyor. “Ana kamera ile iki saniye geri sayımlı fotoğraf çek” denebiliyor. Ön ve arka kameralar arasında geçiş ve HDR aktifleştirme gibi özel ayarlar için komut verilebiliyor. Selfie çek ve WhatsApp ile bir kişiye gönder denebiliyor.

Hatalardan Ders Çıkarmak

Uygulama yeni ve bazı eksikleri var. Telaffuzu yanlış anlayabiliyor ya da hiç anlamıyor. Bu gibi durumlarda yapay zeka olduğu için hatalardan ders çıkarıp öğrenebiliyor. Öğretmen için ilgili butona basın.

Komut Özelleştirme

En beğenilen özelliklerden bir diğeri hızlı komut ve özel komut oluşturma desteği. Örneğin sık gittiğiniz restoranın adını ve adresini girmek sormak yerine sadece “favori yerime götür” dediğinizde bu adres için navigasyon bilgisi vermesini sağlayabilirsiniz!

Akıllı Ev Uyumu

Bir diğer artısı evdeki akıllı cihazlarla bağlantı kurabilmesi. Samsung’un diğer ev ürünleri ve elektronik cihazlarında da Bixby desteği ekleniyor. Samsung Connect üzerinden cihazlara bağlanın ve telefona sesli komut verip evi kontrol edin.

Buna rağmen şu andaki en büyük eksik sadece mükemmel İngilizce konuşanları doğru algılaması ve diğer dillerde kötü sonuçlar vermesi. Zaman içinde düzelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.









