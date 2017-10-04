







AcDuvar kağıdını ana ekranda bulunan bildirim çubuğu ve simgelerin arka planına göre ayarlamak büyük bir çaba ister. Çünkü duvar kağıtları sabit bir renkte olmadıkça, tema ve duvar kağıdındaki baskın rengin bir tutturulması oldukça zordur.

Artık duvar kağıdını ana ekranda bulunan bildirim çubuğunun, simgelerin arka planına göre ayarlamak değil de duvar kağıdını isteğinize göre ayarlayıp ana ekranla uyum sağlamasını ister misiniz?

Android: Duvar Kağıdı ve Ana Ekran Renklerini Eşleştirme

Duvar kağıdının rengini ana ekran ile eşleştirmek için Action Launcher‘i cihazınıza indirin. Action Launcher’i cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

Action Launcher’i cihazınıza indirdikten sonra başlatıcı olarak Action Launcher’i seçin. Action Launcher’i başlatıcı olarak belirledikten sonra uygulamanın bir üst seviyesi olan Action Launcher: Plus’u edinmek isteyip istemediğinizi soran bir pencere açılır. Uygulamayı tüm özellikleriyle kullanmak için 11.99 TL‘ye Action Launcher: Plus‘u edinin.

Action Launcher’i, Plus’a yükselttikten sonra açın. Ayarlar ekranında yer alan Quicktheme’yı seçin. Açılan ekranda Action Launcher’in arka plan rengini özelleştirmek için kullanıcılara sunduğu seçenekleri göreceksiniz. Quicktheme’yı etkinleştirmek için Tema’ya tıklayın ve Duvar Kağıdı’nı seçili hale getirin. Bu işlem ile duvar kağıdı ve ana ekranın renklerini eşleştirebilirsiniz.

Quicktheme menüsüne geri döndüğünüzde simgelerin arka planlarının değişmediğini göreceksiniz. Simgelerin, klasörlerin arka plan renklerini de duvar kağıdına göre uyumlu yapmak için renk düzenini belirlemeniz gerekir. Renk düzenini, Alt Panel Arka Planı, Alt Panel Ayrıcı Rengi ve Klasör Simgesi Arka Planı’ndan listeleyip, belirleyebilirsiniz.

Uygulama hakkında ve aklınıza takılan tüm soruları bizlere forumumuzda konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.









