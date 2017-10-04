







Android işletim sistemi özelleştirilebilir olduğu için bazı uygulamalar ya da kodlar desteğiyle kontrolü ele geçirmek mümkün olabiliyor. Bu nedenle Android yüklü cihazlara özel çok sayıda mod ve özel ROM bulunuyor. Komple ROM kurmadan da mod yapabilir ve tweak hileleri uygulayabilirsiniz.

Android: KITANA İle Cihazın Kontrolünü Ele Geçirin

KITANA adı verilen yeni bir mod ile işiniz kolaylaşabilir. Bu sayede Android cihazın kontrolünü tam olarak ele alabilirsiniz. Komut satırı üzerinden çalışan bir mod olan KITANA’yı XDA geliştiricilerinden tanu548 hazırladı. Düzenlenebilen ayarlar arasında performans, batarya, kernel, giriş/çıkış ve çok daha fazlası var. KITANA kullanabilmek için Teminal Emulator gibi bir komut satırı aracı kurmanız gerekecek:

Ancak ondan önce cihaz root edilmiş olmalı ve recovery menüsü içinden KITANA için gerekli zip paketini flash atmalısınız. Bu adresten indirilebiliyor:

KITANA_22075417_V4.0.zip

Ardından recovery menüsüne girin ve kurulum seçip zip paketini gösterin. Sistem yeniden başlayınca aktif olacak. Açmak için Terminal emülatöre girip şu komutları girin:

su

KITANA

Unutmayın ki bu tür sistem değişiklikleri cihazı açılmaz hale getirebilir. Bu yüzden sadece emin olduğunuz ve cihazınızda çalıştığı bilinen işlemleri gerçekleştirin. Değişiklik yapmadan önce verilerinizi yedekleyin.

Uygulamayla kullanılabilen menülerde yer alan bazı seçenekler:

RAM boşaltmak için önbellek boşaltma Batarya kalibrasyonu İstatistik sıfırlama Güç koruma modu Kernel panik kapama I/O istatistiklerini kapatıp batarya koruma Çoklu çekirdekle güç koruma FPS kilidini kaldırma Modelleme kalitesini arttırma Daha akıcı arabirim Daha akıcı kaydırma CPU optmizasyonu SD kart hızına doping Hızlı şarj aktifleştirme Çift tıkla uyanma kontrolü Google DNS kullanma Video akışını iyileştirme IPv6 desteği YouTube yüksek çözünürlük Boot animasyonu kapama Depolama alanı temizliği Governor, scheduler, TCP ayarları Profiller ve daha fazlası

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