Android: KITANA İle Cihazın Kontrolünü Ele Geçirin




Android işletim sistemi özelleştirilebilir olduğu için bazı uygulamalar ya da kodlar desteğiyle kontrolü ele geçirmek mümkün olabiliyor. Bu nedenle Android yüklü cihazlara özel çok sayıda mod ve özel ROM bulunuyor. Komple ROM kurmadan da mod yapabilir ve tweak hileleri uygulayabilirsiniz.

Android: KITANA İle Cihazın Kontrolünü Ele Geçirin

KITANA adı verilen yeni bir mod ile işiniz kolaylaşabilir. Bu sayede Android cihazın kontrolünü tam olarak ele alabilirsiniz. Komut satırı üzerinden çalışan bir mod olan KITANA’yı XDA geliştiricilerinden tanu548 hazırladı. Düzenlenebilen ayarlar arasında performans, batarya, kernel, giriş/çıkış ve çok daha fazlası var. KITANA kullanabilmek için Teminal Emulator gibi bir komut satırı aracı kurmanız gerekecek:

Terminal Emulator for Android
Terminal Emulator for Android
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Terminal Emulator for Android
Developer: Jack Palevich
Fiyat: Ücretsiz

Ancak ondan önce cihaz root edilmiş olmalı ve recovery menüsü içinden KITANA için gerekli zip paketini flash atmalısınız. Bu adresten indirilebiliyor:

KITANA_22075417_V4.0.zip 

Ardından recovery menüsüne girin ve kurulum seçip zip paketini gösterin. Sistem yeniden başlayınca aktif olacak. Açmak için Terminal emülatöre girip şu komutları girin:

su

KITANA

Unutmayın ki bu tür sistem değişiklikleri cihazı açılmaz hale getirebilir. Bu yüzden sadece emin olduğunuz ve cihazınızda çalıştığı bilinen işlemleri gerçekleştirin. Değişiklik yapmadan önce verilerinizi yedekleyin.

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Uygulamayla kullanılabilen menülerde yer alan bazı seçenekler:

  1. RAM boşaltmak için önbellek boşaltma
  2. Batarya kalibrasyonu
  3. İstatistik sıfırlama
  4. Güç koruma modu
  5. Kernel panik kapama
  6. I/O istatistiklerini kapatıp batarya koruma
  7. Çoklu çekirdekle güç koruma
  8. FPS kilidini kaldırma
  9. Modelleme kalitesini arttırma
  10. Daha akıcı arabirim
  11. Daha akıcı kaydırma
  12. CPU optmizasyonu
  13. SD kart hızına doping
  14. Hızlı şarj aktifleştirme
  15. Çift tıkla uyanma kontrolü
  16. Google DNS kullanma
  17. Video akışını iyileştirme
  18. IPv6 desteği
  19. YouTube yüksek çözünürlük
  20. Boot animasyonu kapama
  21. Depolama alanı temizliği
  22. Governor, scheduler, TCP ayarları
  23. Profiller ve daha fazlası

Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.




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