







Root’suz Android Oreo kurulu akıllı telefonlara Substratum temalarını yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Çekirdek seviyesinde temalar Sony’nin Runtime Resource Overlay (RRO) tema motoru ile Android Marshmallow işletim sisteminden bu yana hayatımızda. Bu motor daha sonra Overlay Manager Service (OMS)’e evrilmişti. Ancak bu temaların kurulumu için root erişimine gereksinim vardı. Android Oreo ile birlikte özel temalar sistem seviyesinde, root’suz yüklenebiliyor. Güçlü bir tema motoru olan Substratum birkaç yıldır bizlerle ve harika özel tema seçenekleri içeriyor. Substratum şimdiye dek root gerektiriyordu ancak Android Oreo ile birlikte bu gereksinim ortadan kalktı.

Android Oreo: Substratum Temalarını Yüklemek (Root’suz)

Gerekenler

Andromeda Eklentisiyle Substratum Kurulumu

Bilgisayarınıza ADB ve fastboot kurulumunu gerçekleştirin.

Android Oreo yüklü akıllı telefonunuzda USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

Substratum theme engine ve Andromeda add-on uygulamasını üstteki bağlantılar aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Andromeda uygulamasını çalıştırın, arayüzde Disconnected durumunu göreceksiniz.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve USB Hata Ayıklama modunda erişime izin verin.

Andromeda PC istemcisini üstteki bağlantı aracılığıyla indirin ve bilgisayarınıza yükleyin. Windows istemcisi için indirdiğiniz arşiv dosyasını genişletin ve start_andromeda.bat dosyasına çift tıklayın. Komut istemi penceresi açıldığında Enter tuşunu kullanın.

İşlem sorunsuz gerçekleşirse akıllı telefondaki Andromeda uygulamasında Connected durumunu göreceksiniz.

Substratum Teması Kurulumu

Google Play mağazasından bir Substratum teması indirin. Root’suz Android Oreo’lu akıllı telefonlara OMS destekli temalar yüklenebiliyor.

İstediğiniz temayı indirdikten sonra Substratum uygulamasını açın ve indirdiğiniz temayı uygulayın.

Tüm katmanları seçebileceğiniz gibi dilediğiniz katmanları da etkinleştirebilirsiniz.

Son olarak alt kısımdaki fırça simgeli butona dokunun ve Build & Enable‘ı seçin. Tema aktive olacaktır.









