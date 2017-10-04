







Mesaj, arama ve uygulama bildirimlerini sürekli takip ediyor ve yönetiyoruz. Haliyle de telefonu elimize aldığımız andan itibaren, elimiz gelen bildirimlere gidiyor. Bildirimleri telefonlara gelen yazılım güncellemelerinin sayesinde artık ekran kilidini açmadan da okuyup, cevaplayabiliyoruz.

Ana menüsünden klavyesine kadar telefonu özelleştirmeyi seviyor musunuz? Bu yazımızda da Apple tarzı bildirimleri kullanarak telefon bildirim ekranını daha şık bir görünüme kavuşturacağız. Belki de daha kullanışlı hale getirebiliriz, değil mi?

Android: Simgelerde Apple Tarzı Bildirim Kullanma

Simgelerde Apple tarzı bildirim kullanmak, telefon bildirimlerini kişiselleştirmek istiyorsanız ilk önce Action Launcher‘i indirin. Action Launcher‘i indirmek için buraya tıklayın.

Action Launcher’i indirdikten sonra başlatıcınızı Action Launcher olarak ayarlayın. Action Launcher’ı başlatıcınız olarak seçtiğinizde Hoşgeldiniz penceresi açılır. Bu pencerede, uygulamayı Action Launcher: Plus‘a yükseltme tercihi yapabilirsiniz. Uygulamayı üst sürüme yükseltmek için ödeyeceğiniz ücret 11.99 TL. Action Launcher: Plus, daha iyi özelliklere sahiptir. Eğer yükseltmeyi kabul ediyorsanız Plus’a Yükselt, eğer devam etmek istiyorsanız Tamam’a basın.

Uygulamayı yükselttikten sonra Uygulama Kısayolları ve Bildirim Noktaları için yapılandırma seçeneklerine erişebileceksiniz. Action Launcher‘in ana ayarlar menüsünden, yapılandırmayı başlatmak için Simgeler ve Uygulama Kısayolları seçeneğine tıklayın. Ardından, Okunmamış Rozetler’in altında bulunan Nokta’yı seçin ve tekrar ana ayarlar ekranına dönün.

İsteğinize bağlı olarak uygulama kısayollarının görünümünü de özelleştirebilirsiniz. Uygulama Kısayolları ve Bildirim Noktaları ekranında bulunan nokta boyutunu küçültecek ya da büyültecek kaydırıcıyı aşağı yukarı kaydırarak, simgenin görünümü kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kaydırıcının altında bulunan Simge, Piksel ve Kırmızı karelerden herhangi birini seçtiğinizde noktanın rengi değişecektir.

Okunmamış Sayaç ile simgenin üzerinde, uygulamaya gelen bildirimlerin sayısını göreceksiniz. Ayrıca bildirimlere de uygulamanın üzerine basılı tutarak hızlıca erişebilirsiniz.

Action Launcher’in Ayarlar ekranını aşağıya kaydırın ve Uygulama Kısayolları Stili’ni seçin. Kısayolların hangi görünümde olmasını istiyorsanız birini seçin ve Tamam’a tıklayın. Tamam’a bastıktan sonra açılacak olan pencerede uygulama kısayollarının arka plan renklerini de isteğinize bağlı olarak belirleyebilirsiniz.

Uygulama hakkında ve aklınıza takılan tüm soruları bizlere forumumuz üzerinden konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.









