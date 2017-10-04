







Android işletim sistemi günümüzdeki en özelleştirilebilir mobil platform ve çok sayıda uygulama bu konudaki olanakları sonuna kadar zorluyor. Bu sadece duvar kağıdı semboller gibi görünümden ibaret değil. Aynı zamanda otomasyon ve yapay zeka bile devreye girebiliyor yani işler kolaylaşıyor.

Android: Taskzy Sayesinde Duruma Bağlı Uygulama Açılsın

Yeri geldiğinde belirli uygulamaların otomatik olarak devreye girmesini istiyor olabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse kulaklığı takınca müzik çalar otomatik olarak başlasın. Taskzy adı verilen bir uygulama sayesinde bu mümkün. Yeni nesil Awaraness API yolunu kullanan bu uygulama, konuma, aksesuara ve vücut hareketlerine bağlı olarak görevleri tetikleyebiliyor:

Uygulamayı ücretsiz indirin ve kurun. Çalıştırınca hoşgeldiniz mesajı gelecek ve neler yapabildiği anlatılacak. Ardından devam edin ve uygulamaları başlatabilecek aksiyonları öğrenin. Tetiklenen durum ise gerçekleşecek olan işlem.

Bu arada batarya kullanımı açısından çekinmenize gerek yok çünkü uygulama arka planda kalsa da API sayesinde güç tüketimi düşüyor ve verimli biçimde işliyor. Uygulamanın çalışabilmesi için görüldüğü gibi gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Örneğin konumu öğrenebilmeli.

Ardından sağ alttaki artıya basıp duruma göre ya da yere göre çağrılması istenen uygulamayı seçin. Görüldüğü gibi çok sayıda uygulama kurmuşsanız liste geniş olacak. Ardından nasıl bir durumda tetikleme olup uygulamanın çağrılacağını seçin.

Yağmurlu günde, kulaklık takılınca ya da çıkarılınca, araç içinde, bisiklet sürerken gibi çok sayıda farklı tetikleyici olabiliyor. Arzu ederseniz kendiniz özel bir tetikleyici durum geliştirebilirsiniz. Bu durumda hatırlatıcı bir isim vermeniz gerekecek.

Eklediğiniz görevler bu şekilde listelenecek ve istemediklerinizi geçici süre kapamanız için aç/kapa butonu olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.









