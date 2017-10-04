







Dünyada ilk kez hem ön, hem arka kamerasında Optik İmaj Sabitleyici kullanılan HTC 10, eliniz titrese bile üstün kalitede pozlar yakalıyor. Bunun yanı sıra Quick Charge 3.0 özelliğiyle şarjınız bitse bile hızlıca şarj ediyor. Ayrıca HTC 10’da bulunan Boost+ ile herhangi bir ek yazılım kullanmadan, istediğiniz bir uygulamayı şifreleyerek kendinizi güvende hissettiriyor. Bu yazımızda HTC 10 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz işlemleri uygulayarak, HTC 10’un kullandığı ilk Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olan araçlar

QFIL

HTC USB Drivers

Stock ROM dosyası

HTC 10 Stock ROM Yükleme

HTC 10’u bilgisayarınıza bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek.

Öncelikle HTC 10’un Ayarlarına girerek Hakkında kısmında bulunan Yazılım Bilgisine tıklayın. Şimdi ise Daha yazan yere girerek Yapım numarası yazan seçeneğe 6-7 kez üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlara yeniden girerek, Geliştirici seçeneklerine tıklayın. Geliştirici seçenekleri menüsündeki USB hata ayıklama modunu aktif hale getirin.

HTC 10’u Güç tuşuna basarak kapatın. Ses kısma ve Güç tuşlarına basılı tutarak Download mod ekranının gelmesini sağlayın. Devamında ise bir kez Ses arttırma tuşuna basarak USB kablo yardımıyla HTC 10’u bilgisayara bağlayın. Size vermiş olduğumuz bağlantılardan USB sürücülerini ve QFIL programını kurun. Ardından QFIL programını açın.

Başlangıç olarak Select Build Type kısmında Flat Build seçeneğini işaretleyin.

Şimdi ise Programmer Path‘ın karşısındaki Browser’a tıklayarak, klasör dosyalarınızda bulunan prog_emmc_firehouse_8929.mbn dosyasını gösterin. Ardından Load XML butonuna tıklayın ve ilk olarak rawprogram0.xml adlı dosyayı, ikinci olarak ise patch0.xml adlı dosyayı açın. Son olarak sağ alt kısımda görmüş olduğunuz Download butonuna tıklayarak, HTC Desire 10 Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

İşlem başarıyla tamamlandığında, Status kısmında, Download Succeed ve Finish Download yazıları belirecektir. Konu ile ilgili sorularınız var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize sorularınızı iletebilirsiniz.









