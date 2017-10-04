







Huawei Honor 6X’te RAW Fotoğraf Çekimini Etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Huawei’nin orta seviye özelliklere ev sahipliği yapan Honor 6X akıllı telefonu için hazırlanan bir kamera modu sayesinde cihazınıza çok önemli bir özellik katabilmeniz mümkün hale geliyor. Üstelik bu kamera aracını yüklemek için TWRP recovery kurulumuna ya da root erişimini sağlamaya ihtiyaç yok, APK dosyasını basitçe kurup yüklemeniz yeterli oluyor. Bu APK dosyasını yükledikten sonra cihaz ile RAW fotoğraf çekimleri yapabiliyorsunuz. Bunun ötesinde çeşitli seçeneklere de kavuşacaksınız. 480p ve 720p çözünürlüklerde slow-motion video kaydının ilginizi çekeceğini tahmin ediyoruz. Huawei Honor 6X’te RAW Fotoğraf Çekimini Etkinleştirmek oldukça kolay. Aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Huawei Honor 6X’te RAW Fotoğraf Çekimini Etkinleştirmek

Bu araç OnePlus’ın kamera uygulamasının düzenlenmiş, elden geçirilmiş bir versiyonu. Özetle şu özellikleri sunuyor:

Slow motion video kaydı

RAW fotoğraf çekebilme imkanı

APK dosyasıyla basitçe kurulabilme

İndirmeler

Kurulum Aşamaları

Öncelikle üstteki bağlantı aracılığıyla OnePlus_Camera.APK dosyasını indirin ve dosyayı akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine veya hafıza kartını transfer edin.

Daha önce Google Play dışındaki bir kaynaktan uygulama yüklemediyseniz işletim sistemindeki bir seçeneği etkinleştirmeniz gerekmekte. Settings menüsüne gidin ve Security seçeneğine dokunun. Unknown Sources seçeneğini etkinleştirin.

OnePlus_Camera.APK dosyasını aktardığınız dizine dosya yöneticinizle erişin, APK dosyasına dokunun ve kurulumu gerçekleştirin.

Artık OnePlus kamera uygulamasının sunduğu ekstra özelliklerin tadını çıkarabileceksiniz.









