







Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü ile karşınızdayız. Root’lu Android telefonlarda Xposed Framework’un geliştirilme sürecinde aşama kaydedilememesi nedeniyle Magisk tercih edilir oldu. Magisk Android 6.0 ve Android 7.0 işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu. Magisk modülleriyle akıllı telefonunuza çeşitli işlevler kazandırabilmeniz mümkün. Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü derlemesini akıllı telefonundaki özelliklerle yetinmeyen kullanıcılar için hazırladık.

Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü

Bu araç ile herhangi bir uygulamayı sistem uygulaması haline dönüştürebiliyorsunuz. Uygulamaları ve Magisk modüllerini sistem uygulaması olarak yükleme olanağına kavuşuyorsunuz. Aracın ZIP dosyasını TWRP recovery aracılığıyla flash’lamanız yeterli.

Uygulamalarınızı optimize ederek daha hızlı çalışabilmelerini sağlayan bir modül. Magisk’in Modules sekmesinden uygulamayı aratın, ZIP dosyasını indirin ve TWRP menüsünden flash’layın.

ViPER4Android uygulama ve sürücülerini yükleyerek akıllı telefonunuzda ses kalitesini artırabilirsiniz. Magisk’in Modules sekmesinden uygulamayı aratın, ZIP dosyasını indirin ve TWRP aracılığıyla flash’layın.

Cihazınızda farklı ses profilleri arasında kolayca geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Basit ve sade bir arayüze sahip.

Bu modül ile Dolby’nin Atmos Sound teknolojisini akıllı telefonunuza kazandırabiliyorsunuz.

Modül adından da anlaşılacağı üzere YouTube videolarını arka planda ve reklamsız şekilde yürütme imkanı sunuyor.

Greenify ile dilediğiniz uygulamaları uyku moduna alabilir ve cihazınızın pil ömrünü artırabilirsiniz.

Android 7.0 Nougat’lı cihazlara Xposed kurulumu da Magisk sayesinde mümkün oldu. Öncelikle bu modülü, daha sonra Xposed APK dosyasını kurmanız gerekmekte.

Emoji One ile akıllı telefonunuza yepyeni emoji’ler kazandırabiliyorsunuz.

SafetyNet bug’ını onarmak için bu modülden yararlanabilirsiniz.









