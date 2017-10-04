Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü




Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü ile karşınızdayız. Root’lu Android telefonlarda Xposed Framework’un geliştirilme sürecinde aşama kaydedilememesi nedeniyle Magisk tercih edilir oldu. Magisk Android 6.0 ve Android 7.0 işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu. Magisk modülleriyle akıllı telefonunuza çeşitli işlevler kazandırabilmeniz mümkün. Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü derlemesini akıllı telefonundaki özelliklerle yetinmeyen kullanıcılar için hazırladık.

Root’lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü

App Systemizer

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 1

Bu araç ile herhangi bir uygulamayı sistem uygulaması haline dönüştürebiliyorsunuz. Uygulamaları ve Magisk modüllerini sistem uygulaması olarak yükleme olanağına kavuşuyorsunuz. Aracın ZIP dosyasını TWRP recovery aracılığıyla flash’lamanız yeterli.

ART Optimization

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 2

Uygulamalarınızı optimize ederek daha hızlı çalışabilmelerini sağlayan bir modül. Magisk’in Modules sekmesinden uygulamayı aratın, ZIP dosyasını indirin ve TWRP menüsünden flash’layın.

ViPER4Android Installer

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 3

ViPER4Android uygulama ve sürücülerini yükleyerek akıllı telefonunuzda ses kalitesini artırabilirsiniz. Magisk’in Modules sekmesinden uygulamayı aratın, ZIP dosyasını indirin ve TWRP aracılığıyla flash’layın.

AM3D Zirene® Sound

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 4

Cihazınızda farklı ses profilleri arasında kolayca geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Basit ve sade bir arayüze sahip.

Dolby Atmos

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 5

Bu modül ile Dolby’nin Atmos Sound teknolojisini akıllı telefonunuza kazandırabiliyorsunuz.

iYTBP Ad-Free YouTube with Background Play

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 6

Modül adından da anlaşılacağı üzere YouTube videolarını arka planda ve reklamsız şekilde yürütme imkanı sunuyor.

Greenify4Magisk

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 7

Greenify ile dilediğiniz uygulamaları uyku moduna alabilir ve cihazınızın pil ömrünü artırabilirsiniz.

Xposed Framework

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 8

Android 7.0 Nougat’lı cihazlara Xposed kurulumu da Magisk sayesinde mümkün oldu. Öncelikle bu modülü, daha sonra Xposed APK dosyasını kurmanız gerekmekte.

Emoji One

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 9

Emoji One ile akıllı telefonunuza yepyeni emoji’ler kazandırabiliyorsunuz.

Universal SafetyNet Fix

Root'lu Android Telefonlar İçin En İyi 10 Magisk Modülü 10

SafetyNet bug’ını onarmak için bu modülden yararlanabilirsiniz.




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