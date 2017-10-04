Samsung Galaxy Note 8 Kamerası Liderliği Paylaştı









Samsung’un en yeni amiral gemisi olan phablet sınıfı Galaxy Note 8 modeli, önceki nesil Note 7 ile yaşanan batarya felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kısa süre önce Apple’ın ilan ettiği iPhone 8 ve 8 Plus modelleri satışa girdikten sonra detaylı olarak analiz edilmiş ve Plus versiyonu, kamera alanında deneyimli DxO’nun gerçekleştirdiği DxOMark testinden 94 puan alarak liderliği ele geçirmişti. Kısa süre sonra sıra Galaxy Note 8’in kamera testine girmesine geldi ve sonuç şaşırtmadı. Note 8’in kamerası da 94 puan alarak liderliği paylaştı!

Samsung Galaxy Note 8 Kamerası

Note 8 ile çekilen videolar harika olmakla bilikte arka planı bulanıklaştıran algoritma kararsız çıktı. Samsung’un öne çıkan yanları daha detaylı renkler ve süper hızlı otomatik odaklama. Zoom özelliği de benzer biçimde iPhone 8 modellerinden iyi. Düşük aydınlatmalı ortamlarda çekilen fotoğraflarda bozulma daha az ama HDR modunda detaylarda azalma var. Elbette bu derece farklı testlerden sonra sizlerin kamerayı öncelikli olarak hangi amaçla kullanacağınız sorusu beliriyor. Buna bağlı olarak tercih iPhone 8 Plus ya da Note 8 olarak ağır basabilir. Ayrıca iOS ya da Android’e alışıksanız ibre kayabilir.









