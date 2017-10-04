







Samsung Galaxy Note 8’in Pil Ömrünü Artırmak için uygulanabilecek yöntemleri ele alıyoruz. Galaxy Note 8 hayli geniş ekranlı ve büyük bir akıllı telefon ama esasında pili çok da yüksek kapasiteli değil. Her ne kadar 6.3 inç genişlikli bir ekran içerse de cihazın ince olmasına özen gösteren Samsung ancak 3300 mAh kapasiteli bir pil kullanabilmiş durumda. Her ne kadar ortalama kullanım alışkanlıkları olanlar tam dolu pille günü noktalayabilse de Galaxy Note 8’de yetersiz pil ömrü sorunu yaşanması da mümkün. Samsung Galaxy Note 8’in Pil Ömrünü Artırmak için yapılabilecek bir şeyler var.

Samsung Galaxy Note 8’in Pil Ömrünü Artırmak

Güç Tasarrufu Modunu Kullanın

Akıllı telefonda pil ömrünü uzatmanın en basit yolu cihazdaki pil tasarrufu modunu kullanmak. MID (orta) ve MAX (maksimum) seçenekleri var. MID performans ve güç tüketimi alanında orta yolu bulan bir mod. MAX ise tahmin edebileceğiniz üzere performanstan ödün veriyor ancak pil ömrü kayda değer şekilde uzuyor.

Pili Hızla Tüketen Uygulamaları Tespit Edin

Android Nougat işletim sistemi her ne kadar arka plan işlemleri ve çalışan uygulamaları yönetmede tatmin edici bir noktada olsa da kötü kodlanmış bazı uygulamalar pil canavarı olabilir. Pili hızla tüketen uygulamaları tespit etmek için Settings – Device maintenance – Battery yolunu izleyebilirsiniz.

Otomatik Eşitleme Ayarlarını Yapılandırın

Bazı uygulamalar arka planda sürekli eşitleme gerçekleştirerek pilin hızla bitmesine neden olabilir. Kullandığınız uygulamaların otomatik senkronizasyon ayarlarını gözden geçirin ve önem teşkil etmeyen uygulamalar için bu özelliği kapatın.

Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırın

Teknolojiye meraklı bir kullanıcıysanız cihazınıza sürekli uygulama ve oyunlar yüklüyor olabilirsiniz. Bir süre sonra kullanmadığınız / oynamadığınız uygulama ve oyunlar birikebilir. Bunları cihazdan kaldırmayı unutmayın.

Uygulamaların Otomatik Güncellenmesini Engelleyin

Akıllı telefonunuzda Google Play’in uygulama güncelleme ayarlarını kontrol edin. Otomatik güncellemeler pil ömrünü olumsuz etkileyecektir, dilediğiniz zaman elle güncelleme yapmak daha mantıklı olabilir. Google Play‘i açın, Settings – Auto-update apps yolunu izleyin ve Do not auto-update apps‘i seçin.

Wi-Fi ve Bluetooth’u Kullanmıyorsanız Kapatın

Herhangi bir Wi-Fi ağına veya Bluetooth cihaza bağlanmayacağınız durumlarda bu bağlantıları kapatmanızda fayda var.









