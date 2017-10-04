







Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda Snapchat’in konum bilgisine ulaşmasını engellemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Snapchat geride bıraktığımız birkaç yılda özellikle genç nesiller tarafından oldukça sevildi ve benimsendi. Tüm dünyada ve ülkemizde de hayli geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan uygulama özellikle harika ve yenilikçi medya içeriği paylaşım olanaklarıyla dikkat çekiyor. Uygulamaya eklenen özelliklerin birçoğu kısa süre sonra klonlanarak faaliyetlerini Facebook bünyesinde sürdüren Instagram’a dahil ediliyor. Stories / Hikayeler özelliği bu durumun en çarpıcı örneklerinden birisiydi ve bu özellik Instagram kullanıcıları tarafından da hayli sevildi.

Gizliliğinize önem veren bir kullanıcıysanız çeşitli uygulamaların konum bilginizi kullanmasına engel olmak isteyebilirsiniz. Android ve iOS‘te Snapchat’in konum bilgisine ulaşmasını engellemek mümkün.

Snapchat’in Konum Bilgisine Ulaşmasını Engellemek

İlk olarak işlemi iPhone’da nasıl gerçekleştirebileceğinize değineceğiz.

iPhone’da Settings menüsüne erişin ve uygulamaların listelendiği bölüme doğru kaydırma hareketi yaparak gidin. Buradan Snapchat‘e dokunun.

Karşınıza gelen arayüzde üst kısımdaki Location‘a dokunun.

Son olarak Allow Location Access ekranındaki Never seçeneğini işaretleyin. Snapchat konum verinize erişemeyecektir.

İşlem için Android işletim sistemli akıllı telefonlarda doğal olarak daha farklı aşamalar izlenmeli.

Akıllı telefonunuzda Settings menüsüne erişin. Buradan Apps seçeneğine dokunun. Listede aşağı doğru kaydırma yapın, Snapchat‘i bulun ve üzerine dokunun. App permissions menüsüne erişin.

Buradan Location seçeneğini devre dışı bıraktığınızda Snapchat konum bilgisine erişemeyecektir.









