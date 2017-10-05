HTC U serisinin en başarılı orta segmenti olan HTC U Play, birbirinden şık farklı renk seçenekleri ve 3D kavisli ekranı ile sizi kendisine çekiyor. HTC U Play’de bulunan ve sesli komutlarınızla çalışabilen HTC Sense Companion, her geçen gün sizi daha iyi tanıyarak özel günlerinizde hatırlatmalar yapıyor. HTC U Play, LED bildirim ışığı sayesinde ekranı açmadan gelen bildirimlerden haberdar olmanızı sağlıyor. Bu yazımızda HTC U Play Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, HTC U Play’e orijinal Android sürümünü geri yükleyebilirsiniz.

Gerekli olan araçlar

Smart Phone Flash Tool

Stock ROM dosyası

HTC USB Drivers

HTC U Play Stock ROM Yükleme

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantılardan, HTC USB sürücülerini ve Smart Phone Flash Tool programını bilgisayarınıza indirin.

İndirdiğiniz araçların kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra telefonunuzu bilgisayara bağlamadan önce, USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Bunun için HTC U Play’in Ayarlarını açarak Hakkında yazan yerdeki Yazılım Bilgisine girin. Sonrasında ise Daha yazan yere girerek Yapım numarası kısmına 6-7 kez üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlara yeniden girerek, Geliştirici seçeneklerine tıklayın. Geliştirici seçenekleri menüsündeki USB hata ayıklama modunu aktif hale getirin.

HTC U Play’i USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Ardından Smart Phone Flash Tool’un klasöründen flash_tool yazan uygulama dosyasını açın.

Şimdi ise programın sağ tarafında yer alan Scatter-loading butonuna tıklayın. Bu sayede ROM dosyanızı seçmeniz için bir ekran gelecektir. Karşınıza gelen ekranda ROM dosyanızı seçerek devam edin.

Son olarak HTC U Play Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için sol üst tarafta bulunan Download butonuna tıklayın.

Stock ROM yükleme işlemi tamamlandığında, ekranınıza onay tiki olan küçük bir pencere gelecektir. Bunun ardından USB kabloyu bilgisayarınızdan çıkartarak, telefon ve bilgisayarın arasındaki bağlantıyı kesin ve telefonu yeniden başlatın. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız veya aklınıza takılan sorular var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.