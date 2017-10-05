Huawei Honor 9i İlk Olarak Hindistan’da Satışta

Huawei’nin kendi alt markası olan Honor ürün gamına yeni bir akıllı telefon eklendi. İlk etapta sadece Hindistan’da ve Flipkart üyelerine satılacak olan bu yeni akıllı telefonda çıkış fiyatının 234 dolar gibi uygun bir seviyede olduğu görülüyor. Aslında teknik anlamda daha önceden karşımıza çıkan ve Çin’e özel olan Maimang 6 cihazla aynı. Diğer yandan Malezya’da ise Honor Nova 2i olarak duyurulmuştu. 5.9 inç genişlikli 18:9 en boy oranlı IPS LCD ekranın çözünürlüğü 1080 x 2160 piksel.

Arka kısımda biri 16 MP, diğeri 2 MP olan çift kamera var ama aynı zamanda önde de çift kamera yer alarak toplam dört kameraya erişiliyor. Öndeki selfie kameralarının biri 13 MP, diğeri 2 MP alıcılı. Huawei imzalı Kirin 659 işlemciye ve 4 GB RAM belleğe sahip olan telefonla arka kısma yerleştirilen parmak izi okuyucu ve 3340 mAh kapasiteli batarya da geliyor. Android 7.1 esaslı EMUI 5.1 işletim sistemi yüklü olarak satışa sunulacak. Boyutları 156.2 x 75.2 x 7.5 mm ve ağırlığı 164 gram.