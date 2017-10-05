







Kablosuz çevre birimlerini kolayca kullanma şansı veren Bluetooth normalde açılıp kapatılabiliyor ve aktifken sembolü gösteriliyor. iOS 11 ile beklenmedik bir adım atan Apple, Bluetooth özelliğinin sembolünü gizledi ve daha kötüsü sürekli açık duruma getirdi. Farkında bile olmayabilirsiniz!

iOS: iOS 11 Sonrasında Sürekli Aktif Bluetooth

Kontrol Merkezi içinde Bluetooth sembolü kapalı olsa bile aslında açık durumda ve kapatılamıyor. Buna basınca basit biçimde Bluetooth üzerinden bağlanmış çevre birimleriyle bağlantı kesiliyor. Ayarlar uygulaması içinde Bluetooth kısmına girerseniz aktif göreceksiniz ama bu anda bildirim sembolü olmayacak. Basınca cihazlarla bağlantı kesiliyor ve tekrar basınca bağlantı izni veriliyor.

iOS 10’da Kontrol Merkezi içinden Bluetooth sembolüne basınca aynı zamanda ayarlar uygulaması içindeki Bluetooth da kapalı hale geliyordu. Aksine basınca ayardan da açılıyordu. iOS 11 ise buna son verdi ve Bluetooth alıcısının asla kapanmamasını istiyor. Bunun ilk getirisi daha çabuk tükenen batarya. Diğer sakınca saldırılara karşı savunmanın azalması.

Bluetooth cihazları sürekli kullanıyorsanız fark hissetmeyebilirsiniz ama Bluetooth cihaz kullanmayan biriyseniz Ayarlar uygulaması içinden Bluetooth kapatmanızda fayda var. Böylece bataryanız daha uzun dayanabilir. Apple, iOS 11 ile bu ayar butonlarına yeni bir anlam kazandırdı ve aslında biraz tutarsız davrandı.

Wi-Fi sembolü de benzer biçimde Kontrol Merkezi içinden basınca bağlantıları kesiyor ama Wi-Fi modülünün gücünü kesip bataryanızı korumuyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.









