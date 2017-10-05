iOS 11 terfisini gerçekleştiren iPhone sahipleri, Mesajlaşma uygulaması içine Çöp SMS adlı ayrı bir sekme eklendiğini gördüler. Bu sekme, gelen istenmeyen içeriği fitreleyen yeni bir özellik. Bilinmeyen kullanıcılardan gelenleri filtreleyen özellikle karıştırılmaması gerekiyor.

iOS: iOS 11’de Mesajlar Uygulamasında Çöp SMS

iOS’ın algılayamadığı bazı istenmeyen içeriği kontrol altına almaya yarıyor. Servis sağlayıcı, ürün aldığınız vb yerlerden gelen güvenilir gibi görünen ama istenmeyen içerikleri engellemek için karşımıza çıkıyor. Bu yenilikle ilgili fazla bilgi duyurulmadı ve sunum yapılmadı çünkü henüz aktifleştirilemiyor. Bunun işleyebilmesi için üçüncü parti bir uygulamanın kurulması gerekiyor.

Mesajları analiz edip istenmeyen çöp içeriği algılayabilen bir uygulama bulup kurmanız gerekiyor. Uygulamayı indirip kurunca Ayarlar uygulamasına girin ve Mesajlar kısmına girin, Bilinmeyenler & Çöp kısmına girip SMS filtreleme kısmında indirdiğiniz uygulamanın adını seçin, aktifleştirin. Yeni bir özellik olduğu için Mesajlar için filtreleme yapabilen uygulamaların sayısı az.

iOS ortamında bilinmeyen göndericiler ile çöp mesajlar tamamen ayrı kavramlar. Bilinmeyen göndericiler özelliği sadece iMessage ile işliyor ve sınırlamaları var. Tahmin edilebileceği gibi spam çöp içeriği algılayamıyor. Çoğu SMS çöp içerik göndericisi iMessage değil Mesajlar uygulamasına ulaşıyor. Buna özel yeni nesil uygulamalar sayesinde çöp içerik algılanabilecek ve rahatsız edici SMS’lerin sayısı azalacak.

Bunlar ayrı uygulamalar olduğu için iMessage içinde bilinmeyenleri engelleme ve Mesajlar içinden çöp SMS’leri engelleme aynı anda aktif bırakılabilir. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.