Dört zihni sinir çocuğun haylazlıklarını konu alan ve geçen sene başlayan Tuhaf Şeyler dizisi Netflix abonelerine Stranger Things olarak sunuluyor. Yeni sezonu onaylanan ve yayına girmeyi bekleyen diziye özel bir mobil oyun kullanıma girdi. Stranger Things: The Game oyunu ücretsiz.

Android/iOS: Netflix Tuhaf Şeyler Oyunu Oynayın

Tuhaf Şeyler dizisini takip edenlere müjdeli haber. Yayıncı firma Netflix, ikinci sezon gösterime girmeden önce Stranger Things: The Game adlı oyunu Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sundu:

Indiana’da gerçekleşen sıradışı olayları konu alan oyunda diziyi izleyenlerin bileceği gibi beklenmedik sürprizler karşınıza çıkabiliyor. Cadılar Bayramı sırasında başlayacak olan ikinci sezona kadar oyunla vakit geçirebilirsiniz. İşte boyunda bizleri büyülü anlar bekliyor. Tamamen ücretsiz olan oyunda oyun içi satın almalarla boğuşmanız da gerekmiyor. Günümüzde ücretsiz oyunlarda kazanmak ya da hızlı sonuca gitmek için oyun içi satın alma popüler ama Netflix’in kararı fanları üzmemek olmuş.

BonusXP’nin geliştirip Netflix’in dağıtıma sunduğu Stranger Things: The Game oyunu genel anlamda dizinin ikinci sezonunu popüler hale getirmeye odaklanıyor. 27 Ekim 2017 tarihinde başlayacak olan yeni sezona ait oyun son derece başarılı ve beğeni görüyor. Sesler, görüntüler, efektler ve 16-bit dönemlerini andıran RPG deneyimi başarılı. Dizide yer alan ana karakterlerden birini seçerek oynayabilir, bulmacaları çözebilir, eşyaları toplayabilirsiniz. Her ne kadar sezon ikiyi tanıtma amaçlı olsa da geliştiricilere bakılırsa dizi başladıktan sonra bile oyun güncellenmeye devam edecek. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.