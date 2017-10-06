DOOGEE Ürünlerinde Mikro Yenilikçi Özellikler

Dünya genelinde satışta çok sayda yenilikçi akıllı telefona imza atmış olan Çin merkezi DOOGEE, akıllı telefon modellerine eklediği yeni teknolojilere “mikro yenilik” adını veriyor. Bilindiği üzere DOOGEE MIX ile dünyanın en ufak 5.5 inç ekranlı akıllı telefonu ortaya çıktı. Diğer üreticilerse 6 inç ekranlı çerçevesiz modellere ağırlık verdi. DOOGEE tarafından sunulan tüm bu cihazlara bakınca daima ilgi çekici bir detay bulunabiliyor.

S60: Metal kaplı ve 21 MP kameralı ilk sağlam telefon

DOOGEE genelde güzel görünen modaya uygun akıllı telefonlar geliştiriyor. Bu nedenden ötürü IP68 sertifikalı bir seçenek riskli bir adımdı. DOOGEE S60 modeli (http://www.doogee.cc/detail/ip68-rugged-smartphone/112) eşsiz su ve toz dayanımı ile sağlam bir dayanıklı telefon olduğunu ispat etti.

Dünyanın ilk alüminyum arka kapağı ile 8 metre yükseklikten düşmeye dayanabiliyor. Etkileyici görünüme ek olarak DOOGEE S60 ile üst sınıf özellikler geliyor. MTK Helio P25 sekiz çekirdekli işlemci, 6 GB RAM bellek ile diğer sağlam telefonlardan daha yüksek performanslı. Aynı zamanda Sony üretimi 21 MP kamerasıyla doğa ve macera düşkünleri için iyi bir seçenek. İşkence testini izleyin:

BL7000: 7600 mAh batarya ile üç tane 13 MP kamera ile kez bir arada

BL serisi modellerde yüksek kapasiteli batarya standart. Bu sayede günde iki kez akıllı telefon şarj etmekten bunalanlar hedefleniyor. İnce gövdeye 7060 mAh batarya sığdırmayı başaran BL7000 (http://www.doogee.cc/detail/big-battery-smartphone/113) arka kısımda deri kaplı dokusuyla iş görüntüsü verirken iş adamlarının ilgisini çekiyor.

Sadece bir power bank gibi düşünülmesinin doğru olmadığını işaret edercesine üç tane birden 13 MP Samsung üretimi kameradan ikisini arkaya ve birini öne yerleştirerek bir ilki başarıyor. Sıra dışı üstün selfie kamerası ile video sohbetler ve selfie çekimleri için ideal. Kutu açışı videosu:

MIX Lite: çerçevesiz ekranlı ve dual kameralı en ufak telefon

DOOGEE MIX satışa sunulunca teknoloji editörleri tarafından elde az yer kaplayan boyutları ve kolayca tutulabilen gövdesi beğeni gördü. Çerçevesiz ekranla genelde 5 inç telefonlara benzer bir kullanıcı deneyimi sunabildi. MIX Lite ise (http://www.doogee.cc/detail/mix-series-bezel-less-smartphone/121) DOOGEE’nin bir sonraki adımı oldu ve 5.2 inç ekranıyla iPhone 5s gibi 4.7 inç ekranlı cihazların boyutuna benzer bir gövde ortaya çıktı.

DOOGEE MIX’in bu Lite sürümü ufak boyut dışında daha cazip fiyatıyla genç kullanıcıların beğenisini kazanacak. DOOGEE MIX’in tasarımı daha ufak boyutta ve 100 dolardan ucuza alınabilecek. Çerçevesiz telefonda dual kamera ve güç tüketimi düşük işlemci olacak. Önizleme videsou:

Üç mikro yenilikçi cihazla dikkatleri üzerine çeken DOOGEE, bir yandan AliExpress ile işbirliğine girdi ve öne çıkarılan markalardan biri oldu. Bunu kutlamak adına çeşitli indirimler yapılacak. Şimdiye kadar sadece Huawei ve Xiaomi için benzer indirimi yapan AliExpress’in DOOGEE’yi de seçmesi olumlu bir gelişme. AliExpress’deki resmi DOOGEE sayfasındaki indirim 13 Ekim’de başlayacak.