Galaxy S8 ve S8+ Hangi Ülkelerde Rağbet Gördü

Samsung’un altı ay önce satışa sunduğu Galaxy S8 ve S8+ amiral gemileri sonradan gelen Note 8 adlı phablet nedeniyle biraz gözden düştü ama asıl darbeyi Apple’ın iPhone 8 ve 8 Plus modelleri indirdi. Bu nedenden ötürü altı aylık satış performansı analiz edildi. AppBrain adlı reklam ağının kullanıcılarda yaptığı analize bakılırsa tüm Android kullanıcıları içinde Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları oranı ABD için yüzde 5.8 de kaldı.Şu andaki S7 sahipleriyse yüzde 10.3 civarında. Kanada’da bu değerler sırasıyla yüzde 5 ve 12.6 yani geçiş oranı daha düşük kalmış. Her iki ülkede de en çok tutulan Galaxy modeli klasik S7.

İngiltere içinse S7 kullanım oranı yüzde 15.4 gibi daha da yüksek bir oran ve S8 ile S8+ geçişi yapanlar yüzde 6 civarında. Almanya’da durum benzer ve S8 sahipleri yüzde 3.1 iken S8+ kullananlar yüzde 2. En çok ilgi gösteren ülkeler yüzde 8.6 ile İsviçre ve 6.8 ile İsveç. Fransa’da en popüler Android cihaz J3 (2016) ve S7 sahipleri yüzde 4.1 ile S7 edge sahipleri 7.4 iken S8 satışı düşük ve ilk ona giremiyor. Samsung’un vatanı Güney Kore’de Note 5 kullanımı yüzde 7.8 ile önde gidiyor! Galaxy S8 ve S8+ ise toplam yüzde 4.7 ediyor yani burada da hızlı geçiş yok. Avrupa’da elini en çok güçlendiren firma ise Huawei olarak görünüyor!