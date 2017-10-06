HTC’nin Desire serisindeki popülerliğini koruyan HTC Desire 828, ince ve kavisli tasarımıyla şık bir duruşa sahip. HTC Desire 828’de bulunan HTC BlinkFeed, sosyal medya bildirimlerinizden anında haberdar olmanız ile birlikte hayatınızı kolaylaştırıyor. Ayrıca iki hattınız var ise ikisinide, çift SIM kart girişi bulunan HTC Desire 828’e takabilmeniz mümkün. Bu yazımızda HTC Desire 828 Root atma işlemini anlatacağız. Siz de göstereceğimiz işlemleri izleyerek, HTC Desire 828’e nasıl Root atabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Gerekli olan program

KingoRoot

HTC Desire 828 Root Atma

Öncelikle KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin.

İndirme sonrası kurulum işlemlerini gerçekleştirince KingoRoot programını açın. Ardından HTC Desire 828’i bilgisayara bağlayın fakat bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için, HTC Desire 828’in Ayarlarına girerek Hakkında yazan yerdeki Yazılım Bilgisine girin. Devamında ise Daha yazan yere girerek Yapım numarası kısmına 6-7 kez üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif ve görünür hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlara yeniden girerek, Geliştirici seçeneklerini açın. Geliştirici seçenekleri kısmındaki USB hata ayıklama modunu aktif hale getiririn.

Ardından bu ekran karşınıza geldiğinde ise USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Şimdi ise ROOT yazılı botuna basarak, HTC Desire 828 Root atma işlemini başlatabilirsiniz.

Root işleminiz başarıyla tamamlandığında, ekranınıza ROOT SUCCEED diye bir yazı gelecektir. Bunun sonrasında USB kablonuzu bilgisayardan çıkartın ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Superuser uygulaması eğer yüklü değilse buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilir ve Root izinlerinizi kontrol edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.