HTC’nin orta segment akıllı telefonları arasında yer alan HTC Desire 828, inci beyazı rengi ile dikkatleri üzerine çekmişti. HTC Desire 828’in ön kamerasındaki UltraPixel teknolojisi, hem gündüz, hem de gece üstün kalitede pozlar yakalamanızı sağlıyor. Öte yandan HTC Desire 828, 16 GB dahili depolamaya sahip fakat micro SD kart desteği ile bu alanı 200 GB’a kadar genişletebilmeniz mümkün. Bu yazımızda HTC Desire 828 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, telefonunuza orijinal Android sürümünü yükleyebilirsiniz.

Gerekli olan araçlar

Smart Phone Flash Tool

Stock ROM dosyası

HTC USB Drivers

HTC Desire 828 Stock ROM Yükleme

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan, HTC USB sürücülerini ve Smart Phone Flash Tool programını bilgisayarınıza indirin. Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra HTC Desire 828’i bilgisayara bağlamanız lazım ama bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

İlk olarak Ayarlara girin ve Hakkında kısmından Yazılım bilgisi yazan yere girin. Şimdi ise Daha bölümündeki Yapım numarası seçeneğine 6-7 kez ard arda basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Ardından tekrar Ayarlara dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Bilgisayara bağlanmaya hazır olan HTC Desire 828’i USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise sağ tarafta bulunan Scatter-loading butonuna basarak Stock ROM dosyanızı seçin. Ardından Smart Phone Flash Tool sizin için gerekli ayarlamaları yapacaktır.

Son olarak ise HTC Desire 828 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için, sol üst taraftaki Download butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Yükleme işleminiz bittiğinde, ekranınıza onay tikli bir pencere gelecektir. Bunun anlamı ise orijinal ROM’unuzu başarıyla yüklediğinizi gösterir. Konu ile ilgili görüşlerinizi, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.