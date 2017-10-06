Akıllı telefonun parlak ekranına gece karanlığında bakıp durmak gözlerinizi yorar. Ayrıca gece uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden uzmanların önerisi ekrandaki mavi renk ağırlığını azaltmak ve sarımsı bir görünümle kitap sayfasına benzer bir ekrana geçiş yapmak.

iOS: iPhone’dan Gece Modunda Verim Almak

Çoğu e-kitap okuma uygulamasında bu tür seçenekler var. Artık Windows 10 işletim sistemi akşam güneş batınca ekranın renk tonlarını otomatik değiştirip gözleri dinlendirebiliyor. Android ve iOS işletim sistemlerine de gece modu eklendi. Öncelikli olarak otomatik parlaklık aktif olmalı. Bu sayede karanlık ortamda parlaklık düşürülerek gözlerin zorlanması azalacak. Lamba yanına gelirseniz ekranın parlaklığı artacak.

Ayarlar uygulaması içinden genel kısmında erişilebilirlik seçeneğini bulun ve ekran düzenlemeleri içindeki otomatik parlaklık butonunu aktifleştirin. Otomatik parlaklık açık olsa da ekran parlaklığını manuel olarak değiştirmeye devam edebilirsiniz. En hızlı yolu Kontrol Merkezi içinden kaydırma çubuğunu sürüklemek. Diğer yöntem Ayarlar uygulamasında Ekran kısmına girip düzenlemek.

Otomatik parlaklığa geri dönmek için az önceki ayardan kapatıp tekrar açın. Gece modu içinse Night Shift çözümü eklendi. Bunun amacı ekran tonlarındaki maviyi azaltmak. Yapmanız gereken hangi saat aralıklarında otomatik olarak açılıp kapanacağını seçmek. iOS 11 ile Kontrol Merkezi içinde daha derine gizlendi.

Alttan sürükleyip Kontrol Merkezini açtıktan sonra parlaklık ayar çubuğuna uzun tıklayın ya da 3D Touch kullanın. Ayar genişleyecek ve alttaki buton gece modunu kolayca aktifleştirmenize olanak verecek.

Ayarları sayesinde zamanı dışında ne şiddette etkili olacağını bile seçebilirsiniz. İsterseniz sadece o andan bir sonraki sabaha kadar aktif kılabilirsiniz.

Ekranı daha net okumak adına karanlık modunu (siyah zeminde açık metin) seçmek içinse Firefox, Safari ve destek veren diğer uygulamalarda ilgili menüye erişip açabilirsiniz. Bunları manuel olarak değiştirmeniz gerekiyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.