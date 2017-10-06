iPhone ile fotoğraf çekmesi apayrı bir keyifli ve güzeldir. Fotoğrafın netliği ile her seferinde kullanıcısına bir kez daha fotoğraf çektirme isteği uyandıran iPhone’da fotoğraf çekimi yaparken de birçok manuel ayar yapılabiliyor. Bu ise fotoğrafın daha profesyonel olmasını sağlıyor.

HDR (High Dynamic Range), iPhone’da fotoğraf çekerken öne çıkan bir özelliktir. HDR tekniği ile fotoğrafa daha aydınlık bir ortam havası verebilirsiniz. HDR ile aydınlık çıkan yerler hafif bir karartıya uğrarken, karanlık çıkan yerlerde hafif bir şekilde aydınlanır.

iPhone 8’e kadar olan tüm iPhone modellerinde HDR modu manuel olarak ayarlanabiliyor, kapatılabiliyordu. Ama iPhone 8’de HDR butonu kaybolmuş!

iPhone 8’de HDR Butonunu Geri Getirme

iPhone 8’de kaybolan HDR butonunu geri getirmek mümkün. Kayıp butonu bulmak için ilk olarak Ayarlar’a girin. Ayarlar’da yer alan Kamera’ya tıklayın. Kamera’nın içerisinde bulunan seçeneklerde Otomatik HDR seçeneğini devre dışı bırakın.

Kamera uygulamasına girin. Fotoğraf çekme ekranının üst tarafında yer alan HDR’ye tıklayın. Aç veya Kapat seçenekleri varsa işlem tamamdır. Artık rahatlıkla fotoğraflarınızı HDR tekniğini kapatarak çekebilirsiniz.

HDR moduyla sıkça çekim yapmak istiyorsanız, Ayarlar > Kamera > Normal Fotoğrafı Koru (seçeneği aktif edin) adımını takip edin. Eğer HDR modunda beğendiğiniz fotoğraf güzel çıkmazsa yine de fotoğrafın HDR tekniği kullanılmadan çekilmişine de sahip olabileceksiniz.

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