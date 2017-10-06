Alt segment ya da üst segment, hiç fark etmez. Telefon ne olursa olsun mutlaka daha güvenli bir hale getirip kullanma ihtiyacı duyarız. Çünkü telefonlarda, bizlere günlük yarayacak bilgileri, verileri depoluyor, özel hayatımıza kadar ihtiyaç duyabileceğimiz faaliyetlerde bulunabiliyoruz.

Şimdi de üst segment cihazlar listesine giren Samsung Galaxy S8 kullanıcıları için ”Telefonu Daha Güvenli Hale Getirme” adına bir rehber hazırladık. Samsung Galaxy S8 kullanıcıları, telefondaki verilerini az sonra bahsedeceğimiz adımlarla daha güvenli bir şekilde kullanabilecek, verilerini daha güvenli olarak saklayabilecek.

Samsung Galaxy S8’i Daha Güvenli Hale Getirme

Samsung Galaxy S8’i daha güvenli hale getirmek için izleyeceğiniz adımlar çok basit. Telefonunuzu oturduğunuz bir restaurantta masanın üzerine bırakarak rahatlıkla tuvalete gidebilirsiniz. Meraklı eller, telefonunuza erişmeye çalışsa bile uygulayacağımız işlemler buna müsaade etmeyecektir.

İlk olarak telefonda var olan Parmak İzi özelliğini kullanın. Parmak İzi özelliği ile telefonunuz en güvenli hale gelecektir.

Telefonunuzda Parmak İzi yerine Desen Kilidi de kullanabilirsiniz. Ancak Parmak İzi‘ne göre Desen Kilidi‘ni kullanmanız, daha yavaş olacaktır.

Desen Kilidi ve Parmak İzi özellikleriyle uğraşmak istemiyorsanız, eski ve güvenilir bir güvenlik kilidi olan PIN veya Parola’yı kullanın. PIN veya Parola belirleyerek, tıpkı bir sosyal medya hesabınıza giriyormuşcasına ana sayfanıza girin.

Telefonunuzda var olan Yüz Tanıma özelliği ile de telefonu sıkı bir güvenlik altına alabilirsiniz. Telefonunuza yüzünüzü, ekranla biraz mesafe olacak şekilde tanıtın. Telefonu açmak istediğinizde Açma / Kapama düğmesine bastığınızda ve telefonu suratınıza tuttuğunuzda telefonun ana sayfası açılır.

Bir diğer ilginç özellik olan İris Tanıma ile de telefonu güvenli hale getirebilirsiniz. Ben İris Tanıma özelliği yerine yüz tanımayı tercih etmenizi tavsiye ederim. İris Tanıma ile telefonunuzu açmak istediğinizde doğru bir açıdan doğru bir şekilde irisi tanıtmanız gerekmekte. Bu, sizin için zahmetli olabilir.

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