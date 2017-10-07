Komut satırı esaslı güçlü bir görüntüleme, düzenleme, vektörel ve normal görsel düzenleme aracı olan GraphicsMagick, 2002 yılında ImageMagick esas alınarak geliştirildi. Amacı daha iyi kaynak yönetimi ve kolay API. İki yüzden fazla görsel formatı destekleniyor ve sitelerde kullanılıyor.

Android: GraphicsMagick İle Görüntü Manipülasyonu

GraphicsMagick aynı zamanda Android ortamında da kullanılabiliyor. Herhangi bir grafik arabirimi içermediği için pek kullanışlı değil ama bu sayede fazla kaynak tüketmiyor. Kullanımı son derece basit ve komut satırına tanıdık olanlar hemen alışabilir.

200 üstü format arası görsel dönüştürme

SVG gibi vektörel görselleri dönüştürme

Fotoğraflara çeşitli artistik efektler ekleme

Montaj gerçekleştirme

Hızlı biçimde ufak resim oluşturma

Görsellere logo ve metin ekleme

Temin için en kolay yöntem Termux adlı gelişmiş Terminal Emulator uygulamasını kullanmak.

Termux kurup çalıştırdıktan sonra Termux:API kurun ve böylece dosya sistemine erişmesine olanak verin.

Termux uygulamasında bu komutu girin: termux-setup-storage

Termux uygulamasına depolama alanına erişim izni verip vermediğiniz sorulacak. İzin verin ve artık gerek olmayacak. Depolamada dolaşmak için şu komutu girin: cd storage

ls komutuyla dosya içeriği listelenbilir. GraphicsMagick kurmak için komut: pkg install GraphicsMagick

İzin istenirse Y ile onay verin ve kurun. Kurulum bittikten sonra şu şekilde işliyor: gm command {seçenekler}

Bunlara alıştıktan sonra kullanarak montaj, döndürme, efekt ekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.