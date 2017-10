Android ve iPhone‘da kurulu olan Instagram’da anket oluşturmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Instagram kısa süre önce anket özelliğine kavuştu. Bu popüler uygulamaya hemen her hafta yeni sticker’lar ekleniyor ve bunlar genellikle tatil dönemlerine veya merakla beklenen bir filmin vizyona girmesine denk geliyor. Instagram’daki anket özelliği hikayelere eklenebilen interaktif sticker’lar formunda. Story / hikayenizdeki her bir görsele farklı bir anket ekleyebiliyorsunuz. Bu anketler basit şeyler ve yalnızca iki cevap şıkkına sahip olan sorular oluşturulabiliyor. Instagram’da anket oluşturmak oldukça kolay.

Android ve iOS: Instagram’da Anket Oluşturmak

Öncelikle akıllı telefonunuzda Instagram uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki kamera simgesine dokunun. Herhangi bir şeyin fotoğrafını çekin. Eğer anketiniz herhangi bir nesne ile ilgili olacaksa onun fotoğrafını çekmeniz mantıklı olacaktır. Bu özelliğin sıkça kullanılacağını tahmin ettiğimiz bir örnek olarak alışverişe çıktığınızda satın almakta kararsız kaldığınız iki öge arasından seçim yapma noktasında takipçilere danışmanız işinizi kolaylaştırabilir.

Fotoğraf çektiğinizde onu düzenleme olanağına sahipsiniz. Anketi de zaten bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Sticker butonuna dokunun ve sticker kütüphanesi açıldığında Poll simgesine dokunun.

Sorunuzu girebilirsiniz. Varsayılan olarak Yes / No seçenekleri var; özel cevaplar oluşturmak için bu kutucuklara dokunabilir ve yanıt seçeneklerini dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Anketiniz hazır olduğunda sağ üst kısımda yer alan Done butonuna dokunun.

Bu anket içeren görseli hikayenize, bir gruba veya birkaç belirli arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. Hikayede bir kez oy kullanabilecekler ve oylar daha sonra değiştirilemez gibi görünüyor. Siz de oy kullanabilirsiniz, ancak geri alma imkanı yok. Ankette zamanlayıcı bulunmuyor fakat bir Instagram hikayesi 24 saat sonra otomatik olarak son bulduğu için anket de onunla birlikte ortadan kalkıyor.

Hikayeyi paylaşan ve anketi gerçekleştiren kişi olarak, ankete kimin oy verdiğini ve seçenekler arasından hangisini seçtiğini görebiliyorsunuz.