Google Pixel 2 Modelleriyle 27W Hızlı Şarj Desteği

USB bağlantılı aksesuarlar çok olsa da kaliteyi anlamak zor olabiliyor. Özellikle de şarj adaptörlerinin markalı olması öneriliyor ki cihaz zarar görmesin ve şarj süresi artmasın. Bu anlamda titiz olan Google’ın yazılım mühendisi Besnon Leung’un açıklamasına göre kısa süre önce ilan edilen Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarda 27 Watt değerine kadar hızlı şarj desteği yer alıyor! Telefonlarla birlikte gelen standart adaptörse 18W çıkış sunabiliyor yani 12V ile 1.5A akım verebiliyor. Bu halde bile 15 dakika şarj ile 7 saat standart kullanım vaat edilebiliyor.

Peki ya yeni olan 27W güç aktarımıyla nasıl şarj oluyor? Yeni Pixelbook ile gelen şarj adaptörü 45W kapasiteli ve bu Pixel modellerini destekleyerek 27W sunuyor. Ayrı olarak 60 dolardan satılan bu adaptör epey pahalı ama tek bir adaptörle çok sayıda cihaz en yüksek hızda şarj edilebilir oluyor. Zaman içinde daha ucuz alternatif şarj adaptörleri karşımıza çıkabilir. Leung’un listesinde buna izin veren diğer adaptörlerin adları da var. Android 8.0 Oreo ile desteklenen Linux kernel içindeki Type-C yöneticisi sayesinde alternatif modlar destekleniyor. Şarj olurken aynı fişten görüntü çıkışı verilebiliyor.