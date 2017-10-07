Telefonunuzda güncel sürümü kaldırmayı hiç düşündünüz mü? Güncel sürümü iPhone‘unuza kurduğunuzda, sistemin arayüzü ya da güncellemeyle gelen yeni özellikleri beğenmeyebilirsiniz. Yeni gelen güncellemeyi telefona kurduğunuzda telefon kasmaya da başlamış olabilir. Dahili depolama alanı yetersiz, yeni güncellemeyi kaldırmaya elverişli olmayan cihazlar da bu sorun sıklıkla görülür. Peki, telefon için yeni sistem güncellemesini kurmanın bir anlık hata olduğunu düşünüyor ve güncellemeleri kaldırmak istiyor musun?

iOS: Güncellemeleri Kaldırma

iOS cihazınıza kurmuş olduğunuz ve beğenmediğiniz ya da telefonun sıklıkla yavaşlama sorunu yaşadığı güncellemeyi kaldırabilirsiniz. Telefona yüklediğiniz son güncellemeyi kaldırmak için Ayarlar > Genel > iPhone Depolama adımını takip edin. iPhone’unuzda yüklü olan uygulamalar listesi açılacak. Bu listede telefonunuzun dahili depolamasını hangi uygulamanın ne kadar kullandığını görebilirsiniz. Telefona yüklediğiniz güncel sürümü bulun ve üzerine, ardından Güncellemeyi Sil‘e tıklayın.

Telefonunuzdan kaldırdığınız güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi‘ne giderek tekrar iPhone’unuza yükleyebilirsiniz. iPhone, kaldırılan güncellemeyi tekrar yüklememek için kullanıcılarına engel olmuyor.

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