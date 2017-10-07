Çoğu kullanıcı gibi bizler de iOS 11 güncellemesinden sonra bataryanın daha az dayandığına şahit oluyoruz. Sık yaşanan bir durum ve iOS’un yeni sürümü genelde bunu hissettiriyor ama bazılarına kalırsa meraktan iOS yeniliklerini kurcalamak da bu etkiye neden olabiliyor. Başka nedenler de var.

iOS: iOS 11 Güncellemesi Sonrası Bataryayı Düzene Sokmak

Apple dünyasında iOS güncellemeleri sıfırdan değil önceki sürüm üzerine indiği için yeni bir işletim sistemi gelince önceki uygulamalar, ayarlar ve diğer kayıtlardan ötürü telefonda yer alan içeriği tarayıp indekslemesi ve optimizasyonlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki işlemci yoğun çalışınca batarya daha çabuk bitiyor. iOS 11 ile ilgili bir diğer sorun tespit edilmiş durumda:

E-posta hatası

iPhone bataryasının daha uzun dayanması için ipuçları araştırmışsanız e-posta kontrol aralığını azaltma ve manuel yapma önerisini duymuşsunuzdur.

Bunun nedeni her 15 dakikada bir kontrol yapıldığında bataryanın zorlanması. Bu nedenden ötürü manuel yapabilir ya da süreyi arttırabilirsiniz. Bununla birlikte iOS 11 güncellemesinden sonra belirli ayarlar değişiyor ve E-posta uygulaması ayarları düzenlenip çok daha sıkı kontrol gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak Apple’ın bu ayar değişimi yüzünden bazı kullanıcıları ters köşeye yatırdığı açık.

Fetch olarak geçen ve anında e-posta alan bu ayarı tekrar değiştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve hesaplar içinden yeni bilgi çekme seçeneğini manuel moda getirin. Diğer seçenekse bir saat gibi bir aralık girmek. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.