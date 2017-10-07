Turkcell T70, Turkcell’in bu zamana kadar üretmiş olduğu en akıllı telefonu. Turkcell T70, kolay kullanım modu ile ilk kez akıllı telefon kullanacak olanların tercihi oluyor. Ayrıca Turkcell T70, 4.5G desteği ile internet deneyimlerinize hız katıyor. Bu yazımızda Turkcell T70 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, güvenli bir şekilde Root atma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyacınız olan program

KingRoot

Turkcell T70 Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan, KingRoot.APK dosyasını telefonunuza indirin. Kingroot programını kurmadan önce Turkcell T70’in Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek.

Bunun için Turkcell T70’in Ayarlarına girin ve Güvenlik kısmına gelerek Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin. Bu sayede yalnızca KingRoot’u değil, diğer APK dosyalarınızı da rahatça kurabilirsiniz.

KingRoot’un kurulum işlemleri bittikten sonra, sağ alt kısımdaki AÇ butonuna basarak programı açın.

Son olarak Turkcell T70 Root atma işlemini başlatmak için START ROOT butonuna bir kez basınız.

Şunu da belirtelim ki, Root işlemi biraz zaman alabilir. Ancak bunun nedeni ise KingRoot’un, Root sonrası gerekli uygulamaları sizin için yüklemesidir.

Root işlemi başarıyla sonlandığında Root successfully yazısı sizi karşılayacaktır. Telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Telefonunuzu yeniden başlattığınızda, uygulamalar kısmında Superuser’i arayın. Eğer yok ise Google Play mağazasından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu sayede Root izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Turkcell T70’in Rootlu olup olmadığını kontrol etmek için, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları forum sayfamıza ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.