Turkcell’in satış mağazalarından satın alabileceğiniz Turkcell T70, uygun fiyatı ve performansı ile piyasadaki yerini korumaya devam ediyor. Turkcell T70, 2540 mAh gücündeki batarası ile bir gününüzü rahatça geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca Turkcell T70’de 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor ve micro SD kart kullanarak ciddi miktarda depolama artışı elde edebilirsiniz. Bu yazımızda Turkcell T70 Stock ROM yükleme işlemini anlatacağız. Siz de göstereceğimiz adımları izleyerek, Turkcell T70’e Stock ROM yüklemenin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Gerekli olan dosyalar

Stock ROM dosyası

Turkcell T70 Stock ROM Yükleme

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan Stock ROM dosyasını indirin.

İndirme işleminiz bittikten sonra bu RAR’ı SD kartınızın içerisinde aktarın.

Şimdi ise Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatın. Ardından Turkcell T70’i Güç tuşuna ve Ses açma tuşuna aynı anda basılı tutarak Recovery Mode’a geçişini sağlayın.

Recovery ekranı geldiğinde, Ses arttırma/azaltma tuşlarını kullanarak install zip from sdcard seçeneğinin üstüne gelin ve Güç tuşu ile onaylayarak devam edin. Devamında ise dosya adınızın üzerine gelip Güç tuşuna basarak Turkcell T70 Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildiriniz.