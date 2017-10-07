Xiaomi Mi A1 Android One Avrupa’da Satışta

Xiaomi Mi 5X’in Android One ekibine katılmasından sonra ortaya çıkan ikizi Xiaomi Mi A1 sonunda Avrupa’da satışta. Daha önceki Mi 5X ile donanım farkı olmayan ama saf Android deneyimini sunan Android 8.0 Oreo yüklü Xiaomi Mi A1’in kozları ekonomik fiyat ve dual kamera ama bize kalırsa iki sene Android güncellemesi alacak olması da ciddi bir avantaj. MIUI arabirimini sevmeyenler bu modelle birlikte Xiaomi kervanına katılmaya karar bile verebilir! Telefonun Hollanda’da 260 Avro, Yunanistan’da 284 Avro, Polonya’da 300 Avro fiyatla satışa sunulduğu ve dağıtımın başladığı görülüyor.

İspanya’ya 228 Avro fiyatla gelecek ama bir hafta sonra deniliyor. Macaristan fiyatı 240 Avro ve Rusya fiyatı 280 Avro. Bu durumda ülkemizde vergiler eklendikten sonra 300 Avro üstüne geleceği net. Bu ödeme karşılığında sunulanlar 5.5 inç Full HD ekran, sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemci, 4 GB RAM bellek, 64 GB depolama ve microSD kart yuvası, biri 2x zoom dual 12 MP kamera ve 5 MP selfie kamerası, 4K video çekim, Type-C portu ve hızlı şarj destekli 3080 mAh batarya.