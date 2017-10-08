Akıllı Telefonlarda Parmak İzi Okuyucunun Performansını Artırmak için izlenebilecek bir yöntemi ele alıyoruz. Günümüzde akıllı telefonlarda parmak izi okuyucu sıklıkla kullanılıyor. iPhone’larda ve Galaxy S8 / S8+ gibi üst düzey Android telefonlarda parmak izi okuyucu zaten bulunmakta ancak Nokia 5 gibi görece uygun fiyatlı çözümlerde de parmak izi okuyucunun olduğunu görüyoruz. Bu parmak izi okuyucular çoğunlukla sorunsuz çalışıyor. Akıllı telefonun üst düzey ya da giriş seviyesi olması çok da fark etmiyor. Tabii iPhone gibi üst düzey ürünlerde dahi zaman zaman parmak izi okuyucu sorun çıkarabiliyor. Parmak izinizi doğrulayamadığı anlar yaşanabiliyor. Bu yazımızda Akıllı Telefonlarda Parmak İzi Okuyucunun Performansını Artırmak için yararlanılabilecek bir yöntemi anlatacağız.

Akıllı Telefonlarda Parmak İzi Okuyucunun Performansını Artırmak

Bu hack oldukça basit ve ekstra bir uygulama gerektirmiyor. Ancak, kaydedebileceğiniz parmak izlerinin sayısını da sınırlayacak. Örneğin, yapılandırılmış dört parmak iziniz varsa, parmak izinizi ikiye indirmeniz gerekiyor. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ile ilgili sorun yaşadığınızda sensörü temizlemeyi de deneyin.

iPhone’da Settings menüsüne gidin ve Touch ID & Passcode‘a dokunun. Beş parmağınızın izini de kaydettiyseniz en azından ikisini kaldırın. Ardından sık kullandığınız parmağınızın izini iki kez kaydedin.

Android’li akıllı telefonunuzda Settings menüsünü açın ve Security & Location‘a gidin. Fingerprint seçeneğine dokunun ve sık kullandığınız parmağınızın izini iki kez kaydedin.

Bu kadar. Telefonunuzun kilidini açmak için parmak izinizi kullandığınızda, artık kaçırılmış girişimlerin sayısının azaldığını göreceksiniz. Bu yöntem esasında parmak izinin doğrulanmasında yaşanan tanımama durumlarının sayısını azaltmada başarılı.