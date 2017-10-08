Bazı kullanıcılar duvar kağıdını uzun süre değiştirmeden kullanıyor. Bazıları kısa sürede sıkılıyor ve değiştirmek istiyor. Google imzalı Wallpapers adlı Android uygulamasını kullanarak her gün otomatik olarak değişen duvar kağıtlarıyla karşılaşabilirsiniz. Böylece ayar yapmanıza bile gerek kalmayacak.

Android: Her Gün Otomatik Değişen Duvar Kağıdı

Google Wallpapers uygulaması, Google Earth, Google+ ve diğer kategorilerden toplanan kaliteli doğa, doku, şehir görüntüleriyle geniş bir arşiv sunuyor. Wallpaper uygulamasının en beğenilen özelliklerinden biri ana ekran ve ekran kilidi için ayrı duvar kağıtları seçmenize olanak vermesi.

Uygulamayı ücretsiz indirin ve kurun. Her gün otomatik güncellenen duvar kağıdı istiyorsanız şu adımları izleyin:

Kullanabileceğiniz görsel türlerini içeren farklı kategoriler gösterilecek. Herhangi bir kategoriye tıkladığınızda buna ait elde edilmiş çok sayıdaki görsel listelenecek. Açılan ekranda günlük duvar kağıtları kısmına tıklayın.

Ardından duvar kağıtlarını günlük otomatik değiştirmek üzere Wi-Fi bağlantısını kullanıp kullanamayacağı sorulacak. İzin vermelisiniz ki veri indirilsin. Onay vermezseniz 4G üzerinden çekilir ve kotanız bitebilir. Wi-Fi için onay verin ve sonrasında artık uygulamayı kurcalamanıza gerek bile yok. Artık her gün yeni bir duvar kağıdınız olacak. İlerde kategori seçimini değiştirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.