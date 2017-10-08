Windows Phone işletim sistemini başaramayan Microsoft’un çözümü iOS ve Android uyumlu uygulamalar sunarak kitle kazanmak oldu. İlgi gören Arrow Launcher adlı Android uygulama başlatıcısı artık Microsoft Launcher olarak önizleme şeklinde ücretsiz dağıtımda ve indirilebiliyor.

Android: Microsoft Launcher ve Edge Tarayıcı Kullanmak

Microsoft’un önerisi Windows 10 yüklü bir sistem kullananların masaüstünde başladığı işe mobil cihazla devam edebilmesi ve tersine olanak veren bir Microsoft Launcher sunmak. Google Play mağaza üzerinde ücretsiz olan uygulama başlatıcıda ilgi çekici özellikler var:

Uygulamayı indirip kurduktan sonra Home butonuna basarak varsayılan olarak atayabilirsiniz. Microsoft imzalı Arrow Launcher denediyseniz güncellenmiş hali ve fotoğraf, video, belge gibi içerikler kolayca kalınan yerden devam edilebiliyor. Aynı zamanda besleme desteğiyle Google Now benzeri deneyim sunuyor.

Denemek isterseniz öncelikle Beta Test için imzalamanız gerekebilir. Ardından yenilikleri keşfedebilirsiniz. Uygulamada kısayollar da var. Çift tıklamayla ekran kilitleme, yukarı sürükleyerek uygulama çekmecesini açma vb. mümkün. Sene sonundan önce final sürüme geçmesi bekleniyor.

Edge Tarayıcı

Bir diğer benzer adımsa Windows 10 ile kullanılan Edge tarayıcıyı mobil platformda Android ya da iOS ile kullanabilmek ve kullanıcı bilgilerini eşleştirip deneyimi iyileştirmek. İlk aşamada sık kullanılanlar, okuma listesi eşleşiyor. Zaman içinde açık olan sekmeler ve parolalar da eşlenebilecek.

Aslında bu bir Chromium esaslı tarayıcı yani Edge motorunun mobil hali değil. iOS sürümü ise Safari gibi WebKit esaslı ama kullanıma girmiş değiller. Yakında dağıtıma sunulacaklar. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.